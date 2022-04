Duas crianças e uma mulher morreram em um acidente de ônibus na rodovia Medellín - Chocó

No início da manhã de 13 de abril, houve um grave acidente que até agora deixou três pessoas mortas e mais de 10 feridas, algumas gravemente. O incidente ocorreu perto do município de Carmen de Atrato, em Chocó, onde um ônibus foi entregue para a cidade de Quibdó.

Segundo as autoridades, o ônibus havia partido de Cocorná, em Antioquia, para a capital de Chocó. Os passageiros, aparentemente, eram mais de 20 parentes. Nas primeiras horas da manhã, o ônibus teria virado, deixando vários deles gravemente feridos.

Dana González, coordenadora médica do hospital San Roque de Carmen de Atrato, disse à mídia local Publi Noticias, que de madrugada receberam uma ligação de um morador de El Seis, que relatou o acidente. Eles ligaram para as autoridades e viajaram para a área para responder à emergência.

Dez pessoas foram transferidas para lá, das quais 2 foram enviadas para Medellín e Bolívar em Antioquia. Os outros oito permanecem com feridas complexas, necessitaram de suturas, têm oxigênio e foram submetidos a exames e radiografias.

Aparentemente, o veículo que era conduzido por um dos parentes apresentava falhas mecânicas, o motorista perdeu o controle do volante e acabou rolando por uma ravina até que acabou em um afluente do setor. O resgate ocorreu entre 2:00 da manhã e 5:00.

De acordo com o Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Chocó, o acidente deixou três vítimas mortais que eram de Cocorná, Antioquia. Dos quais, dois eram menores. A mídia local diz que eles teriam 5 e 10 anos, enquanto o adulto seria professor de Chocó.

Todos seriam membros da mesma família, que teriam se mudado para Yuto para passar a temporada de Páscoa e, de acordo com o prefeito de Carmen de Atrato, teriam contratado a van para se locomover.

De acordo com o jornal El Universal, as autoridades estão investigando se o acidente ocorreu como resultado de falhas mecânicas que o veículo apresentou. Eles perguntam se os passageiros teriam trocado de ônibus no caminho. Como eles também avaliam a hipótese de um micro sonho do motorista.

Este não foi o único acidente no departamento de Chocó. De acordo com a estação Blu Radio, na estrada que leva dos municípios chocoanos de Risaralda a Conondo, no setor de Santa Cecilia, outro veículo do tipo willys também foi entregue.

O incidente deixou uma criança morta e 10 feridos. O menor era habitante da comunidade indígena da Península, a Reserva Indígena Tahamí do alto Andagueda, no município de Bagadó. Os outros feridos foram encaminhados para o hospital de Santa Cecília.

A Agência Nacional de Segurança Rodoviária (ANSV) informou até agora nesta Páscoa, 356 acidentes, que deixaram 58 pessoas mortas e 399 feridas. É importante notar que, apesar do número de acidentes se comparado com o valor de 2021, pode-se concluir que estes diminuíram 11%, uma vez que no ano passado foram relatados 399 incidentes nos quais 70 pessoas morreram e 463 ficaram feridas.

Nesse sentido, deve-se enfatizar que os departamentos que mais relatam acidentes são: Valle del Cauca, Bolívar e Cesar, segundo El Tiempo, evidência disso é que três regiões cobrem 51,7% dos acidentes relatados e que o excesso de velocidade é muito comum, que é o motivo mais comum para acidentes de trânsito relatados na Colômbia.

