Como está o comediante Polo Polo seis anos após sua aposentadoria

O comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benitez, mais conhecido como Polo Polo, se aposentou dos palcos e de outros eventos em 2016, na época não ofereceu explicação, mas alguns anos depois começaram os rumores sobre sua suposta doença de Alzheimer.

“O que eu sei e isso é dito é que o bom Polo está lutando contra o Alzheimer, eu só quero que fique bem”, disse Jorge Falcón. Por sua parte, Luis de Alba afirmou que sabia que estava doente, mas não especificou nada sobre isso.

Recentemente, Jorge Carranza El Costeño revelou que não tem contato recente com ele ou com seu familiar, mas sabe que tem estabilidade graças a estar perto de um dos sócios do bar onde começou a contar piadas na Cidade do México:

“Você tem muita coisa que eu não vejo seu filho, que era meu vizinho, mas eu sei que ele está bem, que ele é bem cuidado, Deus abençoado... Mas até onde sei do outro parceiro de El Cuevón é que o Polo é estável, tudo bem”, disse o comediante do programa De Primera Mano.

O comediante também explicou que sabe quem pertence ao seu círculo próximo e o frequenta:

“Acho que ele se encontrou há pouco tempo com Carla Estrada, com quem o vê, Chabelo, querido Jorge Ortiz de Pinedo, são os que mais estão em contato com ele”, esclareceu.

No programa De Primera Mano, Jorge Carranza revelou que Polo Polo foi quem o ajudou a se aventurar na Cidade do México, dando-lhe suas primeiras oportunidades após seu sucesso em Acapulco.

Quando o comediante estava prestes a se aposentar de um dos lugares onde estava oferecendo seu show, Polo Polo ofereceu-lhe para ficar e encontrou seu próprio espaço:

“Um dia ele me diz 'Não saia de El Cuevón, fique aqui, vamos forjar um lugarzinho, vamos empurrar, 'e fiquei muito honrado com o convite do grande mestre Polo”, disse ele a De Primermano.

Jorge Carranza mencionou que foi esse comediante que o ajudou a se aventurar na Cidade do México.

Em entrevista ao programa Mimí Contigo, Jorge Carranza disse que se aventurou a trabalhar contando piadas em eventos escolares, na época tinha menos de 15 anos e o dinheiro não era suficiente, já que seu primeiro salário era de 20 pesos.

Em conversa com a cantora do Flans, ela revelou que só repetia as rotinas que seu pai fazia como comediante, mas que ela nem conseguia entender completamente essas piadas.

Nessas circunstâncias, Javier Carranza planejava cometer suicídio como um “sacrifício” para que sua mãe tivesse uma boca a menos para alimentar, mas o comentário de um cantor conhecido, eu teria mudado de ideia.

Polo Polo é um comediante que se caracterizou por suas piadas e rotinas cheias de referências sexuais, duplo significado e humor ácido, a ponto de ser censurado nos anos oitenta. Ele também teve algumas aparições em filmes de arquivo como O Leite de Zacarias (1986) e O Menino Temido do Bairro (1989).

