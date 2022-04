Clã do Golfo contrataria dissidentes das FARC

Nos últimos dias no país, houve diferentes reclamações sobre as alianças que alguns grupos criminosos estão fazendo em algumas áreas do país para acentuar seu poder. A última denúncia foi divulgada pelo Noticas RCN, que teve acesso a informações de inteligência que garantem que o Clã do Golfo estaria criando novas alianças recrutando membros de dissidentes das FARC para atacar as forças de segurança em Bajo Cauca e algumas áreas de Urabá e Chocó.

A razão que as autoridades dão para entender esta nova união é que o Clã do Golfo está interessado no conhecimento que militantes do grupo ilegal que constrói dispositivos explosivos têm, a fim de realizar diferentes golpes terroristas em alguns territórios do país.

“Impedir o avanço da inteligência por parte da polícia e das forças militares, bem como atacar policiais em alguns lugares onde estamos realizando operações contra os principais líderes”, denunciou o general Jorge Luis Vargas, diretor da Polícia Nacional, aos meios de comunicação nacionais.

De acordo com as alegações, a razão pela qual eles teriam o conhecimento é porque são liderados por ex-membros e líderes das extintas FARC, que se preparavam há muitos anos na vida criminosa, como Iván Mordisco e Gentil Duarte.

“Entre suas funções estão a localização de explosivos, a extorsão, a organização de atividades nos campos que, devido à sua experiência de guerrilha, ajudam a dar instruções”, disse o General Vargas.

Outra área em que tais acordos foram denunciados é no departamento de Nariño, na área de Iscuandé, onde os cidadãos denunciaram que a Segunda Marquetalia, juntamente com o ELN e o grupo paramilitar, criaram alianças para ganhar domínio sobre o território.

De acordo com os moradores, os atores armados deixaram claro que estão dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar território, tornando os habitantes da área os mais afetados, pois sofrem diferentes tipos de intimidação e violência nas mãos de grupos ilegais.

Um porta-voz da comunidade que pediu para permanecer anônimo disse à Blu Radio, que ele mantém testemunhos de cidadãos que tiveram que viver com ansiedade com a intimidação de atores armados e que eles serão entregues à ONU e ao Gabinete Nacional do Provedor de Justiça. Os documentos e gravações que sustentam a denúncia demonstrariam o comportamento de grupos e acordos que exacerbam a violência no território e que seu objetivo é recuperar o controle da área, que é conhecida pelos criminosos como uma das rotas mais importantes para o transporte de drogas e armas.

Um caso semelhante de alianças entre atores armados no país foi divulgado há algumas semanas pela Human Right Watch. A organização observou em seu último relatório que as Forças Armadas venezuelanas são cúmplices diretos do Eln em suas operações na fronteira que compartilha com a Colômbia, onde busca derrotar outros grupos armados para assumir o controle desses territórios e das rotas do narcotráfico. As conclusões do documento resultaram de uma investigação conduzida por meio de depoimentos de pessoas deslocadas pela violência no departamento de Arauca e no estado venezuelano de Apure.

O documento aponta que o conflito armado entre as FARC e os dissidentes do Eln começou a se intensificar desde 1º de janeiro e gerou múltiplas violações de direitos humanos, como: desaparecimento forçado, assassinatos, deslocamento e outros crimes.

“Membros das forças de segurança venezuelanas, que foram implicados em violações de direitos humanos que levaram a investigações internacionais sobre supostos crimes contra a humanidade, realizaram operações conjuntas com membros do Eln e foram cúmplices de seus abusos”, diz o documento da ONG, que também exigiu que as medidas necessárias fossem tomadas, pois as comunidades eram as que estavam sendo afetadas pela violência que havia sido exacerbada nos últimos anos.





CONTINUE LENDO