Todos os países onde você pode viajar sem passaporte peruano

Se você está planejando viajar para fora do país por vários dias, uma das recomendações para todos os viajantes é que você precisa ter em mãos todos os documentos que você não atrapalha seu trânsito. Além disso, é verificar a data de validade do seu cartão de identificação e passaporte, embora esteja no meio da pandemia de COVID-19, as autoridades apresentou uma série de flexibilidades que nos permitem continuar a usá-los para uma temporada específica.

Para aqueles que estão faltando um dos requisitos de documentos para viajar, é importante realizar o procedimento correto. No caso do Documento Nacional de Identidade, vá até a sede da Reniec ou realize o procedimento online. Por outro lado, se você precisar atualizar seu passaporte, deverá fazê-lo nos escritórios de imigração.

Posso obter meu passaporte no aeroporto Jorge Chavez? Sim, este serviço é fornecido aos passageiros com viagens programadas dentro de 24 horas. O escritório emissor do Passaporte Eletrônico está localizado na área de voos internacionais, onde a equipe de imigração atende 24 horas por dia. Isso é uma ajuda para que você não perca seu voo.

Para aqueles que desejam fazer uma viagem e não querem realizar o processo de passaporte, existem alguns destinos oficiais que você pode acessar apenas com seu ID. Descubra o que são para você planejar sua aventura.

PARA QUAIS PAÍSES POSSO VIAJAR SEM PASSAPORTE?

De acordo com informações oficiais do governo peruano, para o turismo, existem países onde você pode viajar apenas com seu Documento de Identidade Nacional, graças a acordos internacionais assinados pelo Perú.

Atualmente, existem 8 países para onde você pode viajar:

- Bolívia, Colômbia e Equador. Graças aos acordos da Comunidade Andina de Nações (CAN) que permitem viajar entre o Perú e esses países sem a necessidade de visto ou passaporte.

[Para viajar para os países da Comunidade Andina, você precisa do Cartão de Migração Andina (TAM), que é um documento de controle de migração e estatística, obrigatório para entrar e sair do território dos países da CAN. Você receberá este documento quando entrar em qualquer país andino, você deve levá-lo com você durante sua viagem e entregá-lo às autoridades de imigração quando sair do país].

- Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Graças a acordos bilaterais que exoneram o uso do Passaporte em viagens turísticas.

ATENÇÃO! Lembre-se de que quando uma criança menor ou adolescente viaja, é necessário ter uma Autorização de Viagem para menores.

COMO PROCESSAR O PASSAPORTE?

Quais são os requisitos? Você precisa do seu cartão de identificação em boas condições e sem multas eleitorais. Se este for o caso de perda ou roubo do documento, uma declaração juramentada deve ser enviada. Você deve marcar a opção se quiser realizar o procedimento pessoalmente ou através dos Centros MAC.

PASSO A PASSO QUE VOCÊ DEVE SEGUIR

1. Verifique as datas disponíveis: Faça login no Sistema de Agendamento Online e selecione a opção “Ver as próximas datas disponíveis”. Aqui você pode revisar a lista de locais em todo o país e as datas disponíveis para agendar sua consulta.

2. O pagamento é S/ 98,60 pelo direito de emitir um passaporte. Você pode pagar por isso através do Pagalo.pe com o código 01810. Também por qualquer agência do Banco de la Nación ou agente Multired.

3. Marque sua consulta: Faça login no Sistema de Agendamento Online para agendar sua consulta. Você deve inserir seus dados pessoais ou do membro da família ou amigo que vai processar o passaporte, o número do recibo, o código de verificação e a data de pagamento que aparecem no voucher. Você deve selecionar o escritório de migração onde deseja obter seu passaporte, escolher a data e a hora disponíveis para a consulta.

4. Vá para a consulta: venha com seu cartão de identificação e recibo de pagamento. Ele deve mostrar o registro do compromisso ou a captura de tela a ser atendida mais rapidamente. O procedimento é presencial, pois você deve confirmar sua identidade e tirar uma foto para o passaporte.

5. Tirar fotos: eles tirarão uma foto sua para o seu passaporte. Isso está de acordo com os padrões internacionais de identificação biométrica.

6. Retirada do passaporte: a entrega ocorre no mesmo dia da consulta após atender a todos os requisitos. Se, por algum motivo, você não conseguir retirar seu passaporte, você tem 60 dias para fazê-lo na sede onde o procedimento foi feito. Se o passaporte não for coletado dentro desse período, ele será destruído e você precisará processar um novo.

