Por que Chávez Jr. ' A carreira de boxe pode chegar ao fim

A Dinastia Chávez enfrentou uma série de altos e baixos pessoais quando Julio Cesar Chavez Junior foi internado em uma clínica de reabilitação por causa de seu problema de dependência. Em março de 2022, o grande campeão mexicano foi responsável por compartilhar com seus seguidores no Instagram a notícia de que seu filho havia entrado em um centro de reabilitação.

Um mês depois de entrar na clínica e parar de aparecer em público, Julio Cesar Chavez González falou sobre o que espera do filho e o que poderia acontecer com a carreira esportiva de Junior. Antes da apresentação da homenagem a Ignacio Beristáin pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), o Cesar do boxe falou sobre a evolução que Julito mostrou e deu a entender que Chávez Jr. ' A carreira no ringue pode estar em suas últimas etapas.

Seu pai compartilhou com diferentes mídias que tudo o que ele espera é que Julio se recupere e volte para sua família. Ele desmereceu a relevância de voltar ao ringue, pois considerou que não é a coisa mais importante hoje, então Chávez González espera que Julito esteja bem tanto física quanto mentalmente, uma vez que essa parte esteja curada, a lenda viva disse que Chávez Jr. pode continuar a boxe.

Embora o boxe seja a coisa mais marcante dentro da dinastia Chávez, o grande campeão mexicano prefere que Junior seja estável cercado por sua família. Isso foi expresso pelo também comentarista esportivo da Box Azteca:

Antes de Chávez Carrasco entrar novamente no centro de reabilitação, ele mostrou interesse em confrontar o youtuber americano Jake Paul, mas devido à sua recaída, o plano foi arruinado e ele não pôde concordar com isso. Portanto, sua instabilidade em relação ao uso de substâncias o afastaria do ringue.





* Informações em desenvolvimento