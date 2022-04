Apple: novidades que conhecemos sobre a próxima atualização para iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

As novidades chegam à Apple. E é que a atualização mais recente do sistema operacional do iPhone, chamada iOS 16, incluirá uma renovação de notificações e uma grande variedade de novos funções na área da saúde.

O anúncio foi feito por Mark Gurman em seu boletim informativo Power On para a Bloomberg. O especialista garantiu que a empresa apresentará uma prévia das modificações do iOS 16 no âmbito de sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), que será realizada de 6 a 10 em junho.

Além de compartilhar o que há de novo no iOS 16, outras atualizações importantes de software também serão lançadas para seus principais dispositivos, como as do watchOS 9, macOS 13 e tvOS16.

Nesta ocasião, a gigante dos computadores disponibilizará aos desenvolvedores novas atualizações de suas funções de rastreamento de atividade e saúde para o sistema operacional nativo do iPhone, embora não haja grandes mudanças em sua interface.

“Não espero uma reformulação completa da interface do iOS, embora não tenha mudado muito desde o iOS 7, (que foi lançado) há quase uma década”, disse Gurman. Em relação às notícias do ecossistema do sistema operacional da Apple, ele disse que uma nova interface multitarefa poderá ser vista em breve no iPadOS e que o watchOS também seria capaz de obter “atualizações importantes” em áreas idênticas às do iOS.

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

Por outro lado, ele mencionou que a Apple poderia apresentar no evento mais detalhes sobre seu fone de ouvido de Realidade Mista (RM), um dos anúncios mais esperados. O nome interno usado na empresa para se referir a esse projeto é Sidney.

O lançamento do visualizador pode ocorrer durante o ciclo do iOS 16, que começa em junho e chega ao iOS 17 no outono de 2023. Essa conclusão é alcançada após analisar esse sistema operacional e ver evidências que apontam para a inclusão desse novo gadget.

Também é possível que, além do pagamento antecipado, a empresa organize um evento especial baseado em realidade aumentada e virtual, em alguns meses, para apresentar esse hardware na sociedade.

Ao mesmo tempo, no âmbito da WWDC, a empresa anuncia os novos Macs que a Apple pretende lançar nos próximos meses. O fabricante está trabalhando nos novos modelos do MacBook Air e MacBook Pro, bem como um mini Mac atualizado e um iMac de 24 polegadas.

Como todos os anos, no evento da Apple haverá uma cerimônia de abertura (palestra) e, em seguida, várias conferências especializadas. Ao mesmo tempo, esta edição adicionará mais laboratórios de aprendizagem, salas digitais para interagir com os participantes e mais conteúdo estará disponível para os participantes.

Além da conferência online, a gigante da informática sediará um dia especial para desenvolvedores e estudantes no Apple Park em 6 de junho para assistir à palestra juntos.

A empresa também apoiará os alunos que estão dando os primeiros passos na programação com a competição Swift Student Challenge.

Isso se refere ao Swift Playgrounds, um aplicativo para iPad e Mac que ajuda a aprender a programação Swift de forma simples e interativa.

Para o desafio deste ano, estudantes de todo o mundo são convidados a criar um projeto de aplicativo Swift Playgrounds sobre um tópico de sua escolha e podem enviar seus trabalhos até 25 de abril.

Os vencedores receberão roupas exclusivas da WWDC22, um conjunto de broches personalizados e um ano de associação ao Apple Developer Program.

“O WWDC22 convida desenvolvedores de todo o mundo a se unirem para explorar como dar vida às suas melhores ideias e ultrapassar os limites do que é possível. Adoramos nos conectar com nossos desenvolvedores e esperamos que todos os nossos participantes sejam motivados por sua experiência”, disse Susan Prescott, vice-presidente de relações globais com desenvolvedores e marketing de negócios e educação da Apple, no lançamento da empresa, anunciando o evento.

