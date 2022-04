Páscoa em Cajamarca: os melhores pratos típicos para desfrutar nesta área

A gastronomia de Cajamarca é uma das mais destacadas do Perú e parte de sua preparação tem ingredientes originários do país.

Com o aparecimento dos espanhóis em terras incas, os habitantes fizeram uma sinergia entre ingredientes espanhóis e nacionais. A cobaia, o cordeiro, a pimenta malagueta, o milho ou o milho e a batata amarela fazem parte dos principais elementos dos pratos típicos de Cajamarca.

Na Páscoa, Cajamarca é um dos destinos mais visitados pelos turistas e é por isso que, a seguir iremos mostro 10 pratos típicos desta região.

1. Frito Cajamarquino:

Esta é uma das refeições mais tradicionais e emblemáticas, que são apreciadas durante a temporada de carnaval. Este prato tem pedaços fritos de giblet de porco empanados com açafrão, acompanhados de batata cozida e desfeita , semelhante ao de um purê. Para esta mistura, você pode adicionar uma porção suculenta e picante de ceviche de peixe.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. Sopa de chochoca com carne seca:

Farinha de milho é o ingrediente estrela da sopa de chochoca. Este caldo também tem carne e vegetais como aipo e batata amarela como ingredientes.

Em certas áreas de Cajamarca, ovos e queijo também são adicionados. Há também outra opção de sopa de chochoca e a esta é adicionada a cecina.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. Puchero o sancochado:

O ensopado de Cajamarquino é um prato típico que também é frequentemente preparado durante o carnaval. Tem outro nome pelo qual é conhecido e que é parcochado . Seus principais ingredientes são batatas, repolho e três tipos de carne: carne de porco, carne bovina e carneiro. Além disso, é acompanhado com batata-doce ou mandioca. Se você gosta de picante, pode servir com pimenta huacatay. Uma iguaria para o paladar.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. Caldo de cabeça de cordeiro:

O caldo de cabeça de cordeiro é ideal para o frio e em Cajamarca é conhecido como Uman Caldo, esta sopa é semelhante ao parboilizado , por causa dos ingredientes, pois contém batata, mandioca, aipo e carne de ovelha, que fornecem muitos nutrientes que permitem grande energia ao corpo.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. Caldo verde:

O caldo verde ou Yaku Chupe é uma sopa de origem andina feita com queijo Cajamarquino, batatas, ovos e ervas aromáticas da região como paico, hortelã-pimenta e salsa. Além disso, é acompanhado por uma porção de corte de montanha ou milho andino. Esta sopa é ideal para combater o frio do Cajamarquino e também tem propriedades curativas.

Caldo verde. (Foto: Captura)

6. Porquinho da índia frito com batata picante:

Este prato é preparado em diferentes regiões do país, especialmente nas terras altas do Perú, mas cada lugar tem um tempero especial e é o caso de Cajamarca . Esta presa é frita a ponto de ficar crocante e servida com batata temperada com chili panca, amendoim, pimenta e sal. Também é acompanhado com cebola crioula e molho rocoto.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. Cascas de porco com apelido:

O chicharrón de Cajamarca é um prato baseado na fritura de carne de porco temperada com pimenta e sal, crocante e dourada em sua própria gordura, servido com batatas parboilizadas ou douradas, abundante mote e salada de cebola e hortelã. Sugere-se acompanhar esta deliciosa refeição com uma bebida tradicional da região, como a chicha de jora.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. Humita:

Cajamarquina humitas é consumida a qualquer momento, é muito semelhante a um tamale. É feito de milho moído e temperado com passas, envolto em panca ou folha de milho seca.

Existem dois tipos de humitas, doces e salgados , no caso dos doces eles têm queijo, açúcar e passas, enquanto os salgados têm carne e vegetais.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. Doces de leite:

É importante deixar claro que Cajamarca é uma área com grande produção de leite, e eles até distribuem o laticínio nacionalmente. Além do produto líquido, são criados produtos derivados como iguaria branca, manteiga, sorvete, iogurte e queijo . No caso da iguaria branca, também é conhecida como doce de leite. Hoje em dia, esse doce de leite é feito de diferentes sabores como lucuma, chocolate, cherimoya, quinoa, entre outros.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. Queijo com mel:

O queijo com mel é preparado com leite, creme, canela e cravo da espécie. Quando a mistura endurece, ela é servida e o mel é adicionado a ela. Essa sobremesa é uma das mais consumidas na região.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

