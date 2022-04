A seleção feminina de sub-20 da Colômbia não foi além do empate contra a Venezuela

A seleção feminina sub-20 da Colômbia marcou um gol com a Venezuela pela segunda data da sul-americana da categoria, realizada em território chileno. O time de café somou seu segundo empate consecutivo após a partida sem gols em sua estreia contra a Argentina.

Os colombianos foram submetidos nos primeiros minutos pela Venezuela, que, com alta pressão, gerou erros na saída da Colômbia que só resistiram aos ataques de Vinotinto.

Após 8 minutos, a primeira escolha de jogo para a fronteira décimo primeiro viria através de um pontapé de canto de Raiderlin Carrasco, que fechou para o poste da frente, mas Natalia Giraldo estava vigilante e evitou a queda de seu pórtico.

A opção mais clara veio cerca de 40 minutos depois de uma imprudência dentro da área de Ana María Guzmán, que derrubou Marianyela Jiménez e o juiz da reunião não hesitou em apontar a pena máxima a favor da Venezuela.

A pessoa encarregada de executar o pênalti foi a jogadora Kimberlyn Campos, que levou um chute fraco de Natalia Giraldo, que foi a grande figura do primeiro tempo para o Tricolor.

Para a segunda etapa, as emoções da partida viriam, primeiro com um chute de pé esquerdo de Marianyela Jiménez, que, graças à intervenção providencial de Natalia Giraldo, a Colômbia manteve zero.

Aos 52 anos, a Colômbia abriu o placar através de Gisela Robledo, que venceu a saga defensiva venezuelana em velocidade para terminar à direita e vencer a resistência da goleira Hilary Azueje.

No entanto, oito minutos depois, a partida seria igual após uma partida de canto, e a falta de concentração da defesa colombiana permitiu que Kimberlyn Campos fizesse a final 1-1.

A capitã da equipe colombiana, María Camila Reyes, lamentou as escolhas perdidas para a Venezuela que os privaram de sua primeira vitória na disputa.

Deve-se notar que na segunda hora o 'Albiceleste' venceu o Perú por 3-0 e comanda o Grupo A, enquanto os 'Incas' caíram em suas três apresentações. Os liderados por Carlos Paniagua estão em terceiro lugar na zona com dois pontos, dois a menos que o Chile e a Venezuela.

O próximo jogo da Colômbia será contra o Perú na quinta-feira, 12 de abril, às 15h, enquanto a Venezuela enfrentará o Chile por volta das 17h30.

No Grupo B, o Brasil lidera com seis pontos, seguido pelo Equador e Uruguai com três, enquanto Bolívia e Paraguai não têm unidades.

Formações:

Colômbia:

Natalia Giraldo; Ana Maria Guzman, Angela Baron, Kelly Caicedo, Kaily Siso; Iliana Izquiero, Liceu Serna, Gabriel Rodriguez, Maria Camila Reyes, Gisela Robledo; Ingrid Guerra.

Venezuela:

Hilasy Azuaje; Fabiola Solorzano, Ana Paula Fraiz, Gabriela Angulo, Marianyela Jimenez; Barbara Oliveri, Raiderlin Carrasco, Sabrina Araujo-Elorza, Zulaycar Milano, Barbara Martinez; Kimberlyn Campos.

