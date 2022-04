O primeiro voo de teste comercial pousou com sucesso em Boyacá

Neste sábado, 9 de abril, a aviação colombiana atingiu um marco: após receber um pouso de teste de uma aeronave comercial no aeroporto do município de Paipa (Boyacá), os voos comerciais são praticamente possíveis em todos os departamentos do país.

Trata-se de um ATR-42, um modelo de avião fabricado na França desde a década de 1980, com capacidade para aproximadamente 42 passageiros. Na Colômbia, esse tipo de aeronave é operado pela Força Aérea, pela companhia aérea estatal Satena e pela empresa de baixo custo EasyFly. O avião que pousou em Paipa é propriedade desta última empresa.

O avião pousou depois das dez horas da manhã de sábado na pista do aeroporto Juan José Rondón. Foi o que Fabio Medrano, prefeito de Paipa, disse sobre o evento por meio de sua conta no Facebook.

De acordo com o prefeito Medrano, o município trabalha há dois anos para arrecadar recursos para expandir a pista de pouso para que aviões com capacidade de até 70 passageiros possam chegar. Até agora, apenas voos charter haviam chegado à pista Juan José Rondón. Também foi necessário coletar informações do terreno para estabelecer uma topografia aérea e garantir pousos confortáveis e seguros.

O presidente da Paipa ainda não se atreve a garantir que os voos comerciais cheguem imediatamente ao município de Boyacá, porque ajustes ainda estão pendentes. Por exemplo, ainda é necessário comprar um carro de bombeiros em tempo integral e fazer reparos locais dentro do aeroporto.

Após esse teste bem-sucedido, aviões com passageiros poderão circular nas próximas semanas.

O departamento de Boyacá tem várias pistas de pouso. Na verdade, o Aeroporto Gustavo Rojas Pinilla, em Tunja, sua capital, foi um dos primeiros terminais aéreos abertos na Colômbia: o general que lhe deu o nome ordenou que fosse construído em 1953 e inaugurado em 1955.

No entanto, o aeroporto de Tunja durou 40 anos sem operações devido à indiferença dos líderes locais e às pressões comerciais externas; talvez, os mesmos que promoveram o colapso dos trilhos ferroviários.

Para reabrir o aeroporto de Tunja hoje, de acordo com Alejandro Mejía, Diretor de Investimento e Comércio do Ministério do Desenvolvimento de Negócios, “o tamanho da pista, que agora tem 1.000 metros de comprimento, terá que ser triplicado. A ideia é chegar a mais de 3.500 metros, devido à altura da cidade.”

O Aeroporto Alberto Lleras Camargo, em Sogamoso, está atualmente operacional e recebe voos charter e de carga, embora na década de 80 tenha recebido voos comerciais dos extintos Aces, do Aeroporto El Dorado. “Também há faixas em Muzo, El Espino, Quipama e Puerto Boyacá para um total de sete no departamento”, explicou o funcionário.

CONTINUE LENDO: