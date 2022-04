Luis Diaz despertou o “ciúme” de um jogador histórico do Liverpool antes do jogo contra o City

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Díaz tem sido uma das grandes sensações do futebol europeu nas últimas semanas. O atacante da seleção colombiana, que foi escolhido como a melhor contratação do mercado de inverno, continua marcando boas atuações com o Liverpool à frente da temporada 2021-22.

Na passada quarta-feira, La Guajira, natural do Barrancas, foi escolhido como figura no jogo com o Benfica pelo primeira mão das quartas de final da UEFA Champions League. Uma assistência para Sadio Mané (37') e um placar no final da partida (87') ajudaram o Liverpool a vencer por 3-1 no Estádio da Luz, em Portugal,

O treinador da equipe inglesa, Jürgen Klopp, bem como vários jogadores e ex-jogadores da instituição, encheram o jogador de futebol colombiano de elogios. Desta vez, foi Dirk Kuyt, um ex-atacante que usou as cores do time entre 2006 e 2012. Durante seu tempo no Liverpool, o ídolo holandês jogou um total de 286 partidas, marcou 71 gols e ganhou um título (Copa da Liga 2012).

O site oficial do Liverpool publicou este sábado uma coluna de opinião de Kuyt na qual ele confessou estar “ciumento” pelas habilidades atléticas do colombiano: “Eu podia correr bastante quando era jogador, mas devo admitir que tenho ciúmes dos pulmões de Luis Diaz. A resistência deles é surpreendente. Parece que pressionar o carrega nas veias, por isso não é surpreendente ver por que ele se adaptou tão rapidamente ao sistema de Jürgen Klopp”.

Da mesma forma, o ex-jogador ficou surpreso com o acoplamento que 'Lucho' teve com seus outros companheiros de equipe, entendendo que ele ainda está aprendendo a falar inglês. “Ele chegou ao Liverpool no meio da temporada, não fala a língua nativa e caiu em um sistema que, compreensivelmente, levou um pouco de tempo para outros jogadores se conhecerem.”

“Além de seus níveis de condicionamento físico, sua habilidade é incrível. Ele agora está marcando gols importantes, dando ótimas assistências. Quando você o vê driblar com a bola, parece que ele ainda tem a visão completa do campo, para ver outros jogadores e fazer passes fáceis. O empolgante: acho que pode melhorar cada vez mais”, concluiu o benchmark holandês.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

Após a vitória contra o Benfica durante a semana, Klopp rededicou algumas palavras a Diaz e comentou sua alegria por tê-lo contratado: “Ele é um jogador de topo. Ele é um dos melhores jogadores do nível mundial. É uma alegria para mim trabalhar com Luis todos os dias e estou mais do que feliz por termos decidido contratá-lo em janeiro.”

Desde sua chegada ao Liverpool, o guajiro jogou 13 partidas, seis delas pela Premier League, três na Liga dos Campeões e na FA Cup, e mais uma na Copa da Liga. Além disso, ele acumula três gols e uma assistência.

Liverpool e Manchester City vão se enfrentar neste domingo no Etihad Stadium para a 32.ª jornada da Premier League. Esse compromisso pode acabar condenando o título, já que, faltando seis datas, apenas um ponto separa as duas equipes: os 'Cidadãos' são os primeiros com 73 unidades, enquanto os 'Reds' são os segundos com 72. A partida acontecerá a partir das 10h30. (Horário colombiano).

Lembremos que Luis Díaz já sabe o que é marcar a cidade como visitante. Em 21 de outubro de 2020, os liderados por Pep Guardiola venceram o Porto por 3-1 no primeiro dia do Grupo C da Liga dos Campeões. Naquele dia, 'Lucho' marcou o único gol de 'Dragão' depois de uma grande jogada individual que começou no setor esquerdo e terminou com um chute poderoso na pole da mão direita de Ederson.

