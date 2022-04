God Level All Stars 2vs2: batalhas, tempo e como assistir ao segundo dia de hoje do Chile

Depois de um primeiro dia espetacular com mais de 11.000 almas na Movistar Arena em Bogotá, hoje domingo o Deus Level All Stars 2vs2 comemora sua segunda data em Santiago do Chile. O evento será no mítico Caupolican Theatre. Existem 16 pares com os melhores freestylers do mundo que serão medidos no torneio. Essa disciplina do Hip Hop consiste em realizar batalhas de rap, onde os MCs improvisam com rimas.

Lembre-se de que a primeira data foi vencida pela dupla formada por Nitro (Chile) e Valles-T (Colômbia). Eles venceram a dupla de Lokillo (Colômbia) e Letra (Venezuela) em uma final apertada. Hoje, a partir das 16h, será um dia em que eles se encontrarão novamente a partir das oitavas de final.

Valles-T e Nitro foram os vencedores da primeira data do God Level 2022.

Espera-se que seja uma data em que os pares já estejam um pouco mais consolidados. Do lado dos representantes peruanos, no dia passado eles não tiveram melhor sorte e ficaram no primeiro turno, com exceção de Stick, que fez uma dupla com o RC mexicano. Eles caíram nas quartas de final. A dupla Papo (Argentina) e Jaze (Perú), uma das favoritas e que causou mais expectativa, não conseguiu passar da segunda rodada, após perdendo para a dupla Nitro-Valles-T. No Chile, ele deve levantar a cabeça.

DUPLAS PARA GOD LEVEL TODAS AS ESTRELAS 2022

A lista sofreu a queda de última hora de Blon e Sweet Pain da Espanha, então eles tiveram que substituir Romiento (Chile) e Lokillo (Colômbia). É assim que estão os casais que enfrentarão punta de rimas nessas três datas restantes:

Chuty (Espanha) - Marithea (Colômbia)

Jaze (Perú) - Papo MC (Argentina)

Nekroos (Perú) - Skone (Espanha)

Skill (Perú) - MP (Argentina)

Rapder (México) - Rolamento (Chile)

Teorema (Chile) - Stuart (Argentina)

Klan (Argentina) - Manak (Espanha)

Gazir (Espanha) - Mecha (Argentina)

Lokillo (Colombia) - letras (Venezuela)

Nitro (Chile) - Vales T (Colômbia)

Steppe Wolf (México) - Kaiser (Chile)

Cacha (Argentina) - Metalinguística (Chile)

Yartzi (Porto Rico) - SNK (Costa Rica)

Lancer Lirical (Venezuela) - Exodus Lirical (República Dominicana)

Skiper (México) - Riddle (Chile)

Stick (Perú) - RC (México)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

DATAS E HORAS DO NÍVEL DE DEUS TODAS AS ESTRELAS

Inicialmente, uma turnê do torneio foi anunciada em que seis datas seriam disputadas em quatro países diferentes. No entanto, a organização informou que, por motivos de força maior, os dias em Córdoba e Rosário (Argentina) não serão realizados. É por isso que agora há quatro dias que serão jogados.

Data 2. Santiago do Chile é o local escolhido para a segunda etapa do God Level TODAY domingo, 10 de abril. O evento está programado para começar às 16h (horário da Colômbia, México e Perú), 17h (Chile), 18h (Argentina) e 23h (Espanha).

Data 3. Buenos Aires, capital da Argentina, é palco da penúltima fase do 2VS2 do Nível Deus, no domingo, 18 de abril. O evento está programado para começar às 15h (horário da Colômbia, México e Perú), 16h (Chile), 17h (Argentina) e 22h (Espanha).

Data 4. A grande final do God Level acontecerá em Madri. Os 16 casais chegam à capital da Espanha com força total, na sexta-feira, 22 de abril. O evento está programado para começar às 15h (horário da Colômbia, México e Perú), 16h (Chile), 17h (Argentina) e 22h (Espanha).

COMO ASSISTIR A DEUS NIVELAR TODAS AS ESTRELAS

Este ano, a maioria dos lugares já foi vendida na conferência, para quem pode ver pessoalmente. Para quem quiser acompanhá-lo de casa, desta vez a mecânica será diferente.

God Level providenciou para que o torneio fosse transmitido ao vivo, mas não de graça no YouTube, como sempre fizeram. Desta vez, a competição poderá ser acompanhada pela plataforma Ubeat.

Pagando uma quantia de $9,99, você poderá acessar o Total Pass, para ver todas as datas. Você também pode optar pelo passe diário, que custa $3,99.

ANFITRIÕES, DJ'S E JUECES

Embora os rappers sempre sejam o destaque do dia, existem ingredientes que dão um toque extra aos shows. Estamos falando dos apresentadores ou apresentadores, daqueles que tocam a música, os DJs e quem será o responsável pelos votos, como os júris.

O mítico Missionário da Argentina retorna ao palco para animar esses dias com Serko Fu do México. Nas placas também haverá dois comissários: Jbeats da Colômbia e Sonicko do México.

E como jurados, Babi (Espanha), Danger (México), Omega (Chile) e Jota (Perú) foram anunciados. No entanto, há mais um juiz cujo nome ainda não foi divulgado.

POR QUE O ACZINO NÃO ESTÁ NO NÍVEL DEUS 2022?

O mexicano Mauricio Hernández, também conhecido como Aczino, é o maior expoente dessa disciplina em espanhol. Atualmente, ele é o bicampeão mundial da Red Bull Batalla. Muitos se perguntam por que o Aczino não faz parte deste torneio.

ele mesmo se encarregou de explicar isso no Twitter. “Este ano vou perder um God Level, espero participar do próximo, mas desta vez tenho que preparar um show para o Vive Latino e preciso que seja 100%. Além do fato de eu ter duas batalhas escritas em que uma delas requer preparação especial”, escreveu.

