COVID-19: neste domingo, 10 de abril, as vacinas durarão até as 7 da noite

Não há desculpa para não tomar vacinas! Para continuar o processo de vacinação e os peruanos são imunizados contra a COVID-19, a Minsa continua a organizar campanhas para concluir os esquemas.

Por isso, a diretora de imunização do Ministério da Saúde, María Elena Martínez, lembrou que, graças à estratégia “Eu vacino o Perú, complete a dose que lhe falta”, hoje domingo, 10 de abril, haverá vários pontos de vacinação em Lima e no resto do país para que toda a família possa concluir esse processo e assim evitar novas ondas.

Pessoas que ainda não aplicaram a primeira dose ou ainda têm a segunda, terceira ou quarta dose pendente, se tiverem mais de 70 anos, podem fazê-lo no dia de domingo que terminará às 19h.

O funcionário da Minsa ressaltou que, graças à estratégia, famílias inteiras serão vacinadas. Ele também garantiu que eles não baixarão a guarda, já que o desafio é vacinar mais de 90% da população-alvo no Perú.

“As vacinas são seguras e eficazes, então a vacinação é para toda a família, os avós podem ir para a quarta dose, os pais para a terceira e os filhos para a segunda, estamos esperando por todos eles com shows divertidos e divertidos”, disse o chefe de Imunizações.

Martínez lembrou aos pais e cuidadores que, para o Dia da menina e do menino peruano, haverá rifas para seus presunçosos em cada ponto de vacinação.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022.

O QUE VOCÊ PRECISA TER EM MENTE

Vá para o centro de vacinação mais próximo de sua casa, se você pertencer a algum dos seguintes grupos:

Meninas e meninos de 5 a 11 anos que necessitam da primeira ou segunda dose.

Adolescentes de 12 a 17 anos que necessitam da primeira, segunda ou terceira doses (5 meses após a segunda dose da vacina COVID-19).

Pessoas com 18 anos ou mais que necessitam da primeira, segunda e terceira doses (3 meses após a segunda dose da vacina COVID-19).

Pessoas atrasadas em relação às outras idades que necessitam de primeira, segunda ou terceira doses.

Pacientes diagnosticados com câncer que necessitam da primeira, segunda, terceira ou quarta doses.

Pessoas que têm algum fator de risco ou comorbidade (de acordo com os protocolos de vacinação contra COVID-19 para esse grupo de pessoas).

Você pode receber a aplicação de sua quarta dose da vacina contra COVID-19:

- Se você tem 70 anos ou mais e 5 meses após a terceira dose.

- Se for um doente imunossuprimido e 5 meses após a terceira dose.

- Se você é um profissional de saúde e 5 meses após a terceira dose.

Vacuna para niños.

PRESTE ATENÇÃO

Se você ainda não aparecer no registro, vá com sua carteira de identidade para o centro de vacinação mais próximo. O Ministério da Saúde está atualizando as informações.

Se possível, baixe e preencha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Leve-o com seu cartão de identificação para acelerar o processo.

Se você não tiver a carteira de identidade física do seu filho em mãos, poderá apresentar a certidão de nascimento, comprovante de anotações, cartão de vacinação ou documento de batismo.

