Surpresas de Augusta: um líder inesperado, o caddie vencedor e o desconfortável Tiger

Esse jogo chamado golfe é muito raro. Mais do que raro, é inexplicável.

Scottie Scheffler foi um grande jogador júnior, ganhou uma bolsa de estudos da Universidade do Texas, se profissionalizou em 2018, jogou no segundo circuito profissional nos EUA e chegou ao PGA Tour na temporada 19/20. Ele teve boas atuações, mas não conseguiu vencer apesar de ter tido a oportunidade de fazê-lo em várias ocasiões.

O ano passado foi uma das escolhas de Steve Stricker para completar a equipe da American Ryder Cup, algo que surpreendeu muitos por que outros nomes com mais pergaminhos foram deixados de fora. Ele teve um desempenho muito bom lá, derrotou Jon Rahm nos singles no domingo, mas a vitória no circuito ainda foi negada. Algumas semanas atrás, tudo mudou.

Em fevereiro, ele ganhou sua primeira vitória ao vencer o Phoenix Open no desempate, duas semanas depois, ele venceu novamente no Arnold Palmer Invitational e no final de março ele venceu o Match Play.

De não conseguir vencer a fazê-lo três vezes em 7 semanas. Você vai se perguntar o que esse jogador mudou para ter alcançado essa sequência de triunfos, bem, é a mesma pergunta que todos nós nos perguntamos porque, na realidade, nada mudou em seu jogo. A única mudança aconteceu há um ano, quando ele trocou de caddies e Ted Scott passou a trazer-lhe os clubes. Scott é um dos melhores caddies do circuito, ele estava na bolsa de Bubba Watson quando ganhou seus dois Masters, e não há dúvida de que ele teve muito a ver com o grande salto de Scheffler.

Depois dessas três vitórias, Scheffler saltou para o topo do ranking mundial e alcançou o Masters como um dos nomes a serem considerados, mas de forma alguma como o favorito indiscutível. Ele passou metade do Masters e Scheffler com rodadas de 69 e 67 lidera 5, igualando a maior diferença na história do Masters após 36 buracos. Este jovem de 25 anos, nascido em Nova Jersey, está passando por aqueles momentos em que tudo vai bem. Onde os bons tiros têm uma recompensa, onde os maus não custam e onde o taco está funcionando perfeitamente. O melhor exemplo disso aconteceu no buraco final de sexta-feira, quando depois de desviar seu tiro inicial para as árvores à direita, ele teve sorte de ter um beco deixado entre os pinheiros com vista para o verde. Ele fez uma foto perfeita de lá e quase levou o passarinho. Quando tudo vai bem, essas coisas acontecem, quando tudo dá errado, esse mesmo golpe de saída fica preso a um tronco e não há como escapar.

O dia amanheceu com um céu claro, mas desde cedo o vento começou a soprar e a temperatura nunca ultrapassou os 18 graus. Jogar em Augusta com o vento é particularmente difícil, porque ele gira entre os pinheiros imponentes e confunde constantemente os jogadores. O melhor exemplo é sempre o 12º buraco, o par 3 de 155 jardas curto que tem sido uma armadilha mortal para os líderes na história do campeonato. Nessas condições, o outro que se destacou além do líder foi Justin Thomas, que havia jogado muito mal ontem e que despachou com a melhor rodada do dia (67) para voltar à luta pelo título.

Entre os guardas de Scheffler estão dois ex-campeões em Augusta. O sul-africano Charl Schwartzel que venceu em 2011 e o defensor do título Hideki Matsuyama. O primeiro estava faltando em primeiro plano e ninguém levou isso em consideração antes de começarmos. Na quarta-feira ele passou horas praticando o jogo no verde e parece ter encontrado algo. Do lado japonês, parece que suas dores no pescoço que o levaram a abandonar na semana passada em San Antonio desapareceram. Apenas 3 jogadores na história conseguiram defender com sucesso o título (Nicklasu, Faldo e Tiger) e Matsuyama tentará trazer outra alegria ao seu país, onde o golfe é paixão.

Além de tudo isso, os olhos de todos estavam novamente em Tiger Woods. Na manhã de sexta-feira soube-se que um de seus colegas jogadores, Louis Oosthuizen, havia anunciado sua aposentadoria do Masters devido a problemas nas costas. Woods jogaria sozinho com Niemann, o que nunca é uma coisa boa, porque com grupos de três jogadores à frente, eles teriam que esperar muito tempo em cada tiro. A chegada de Tiger no tee de 1 não deu bons sinais. Seu rosto mostrou muito desconforto, dor em algum lugar do corpo, e ele teve que fazer vários movimentos de alongamento antes de bater. O início confirmou isso e Tiger abriu com 4 bogeys em seus primeiros 5 buracos faltando muitos tiros, mas como de costume ele lutou até o final, exceto por uma rodada de 74 tacadas, dois acima do par, ele vai jogar no fim de semana e se o líder estiver errado, ele está a apenas 4 tacadas de distância daqueles que estão em segundo lugar. Ele passou no corte de qualificação, que foi o primeiro gol, mas tenho a impressão de que suas chances de ganhar são mínimas porque seu jogo não parece pronto para acertar uma investida no fim de semana, mas como eu sempre digo, eu já aprendi a não apostar contra esses fenômenos.

Neste sábado está definido quem lutará pelo título no domingo e quem não. É por isso que é tão importante não perder o controle do líder antes da rodada final. Scottie Scheffler começará a percorrer caminhos desconhecidos a partir do momento em que chegar ao buraco 1. Uma coisa é ser o líder de um torneio regular e outra bem diferente é ser o líder do Masters. Parece incrível, mas nunca é fácil jogar com muita vantagem e há várias provas disso. Em 1996, o australiano Greg Norman, N1 do. Mundo naqueles dias, ele tinha 6 de diferença entrando no último dia e acabou perdendo por 5 tacadas que Masters.

6 anos atrás Jordan Spieth tinha 5 anos de diferença com 9 buracos restantes para jogar e ele também não podia. Scheffler tem 5 anos e ainda tem duas rodadas pela frente. Este é um lugar onde coisas muito estranhas acontecem aos líderes, especialmente nos segundos 9 buracos da quadra.

Espera-se um dia ensolarado, muito frio e ventoso. Todos os condimentos para que tenhamos uma boa terceira rodada em Augusta.

