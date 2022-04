Série de hackers que ninguém pode perder

Nunca é tarde para começar a assistir a uma série temática sobre TI, hackers e cyberpunk, com a qual além de se divertir muito, você poderá entender conceitos de tecnologia. Portanto, abaixo estão algumas opções, além do famoso Mr. Robot, que podem ser vistas a qualquer momento.

É provável que muitos a conheçam, se não, deve-se notar que, além do filme estrelado por Scarlett Johansson, videogames, mangás e outros filmes de animação, há uma série de anime. Tem um tema futurista em que um ciborgue do governo deve pegar um hacker que está assumindo o controle de mentes humanas computadorizadas enquanto resolve seus próprios “fantasmas”.

Este filme, lançado em 1999, narra as conquistas do visionário Steve Jobs (Apple) e Bill Gates (Microsoft), que ajudaram a revolucionar a tecnologia e se tornaram potências na computação. É baseado no livro Fire in the Valley e, embora não seja um dos títulos mais populares, retrata bem o caminho dos dois homens mais influentes da tecnologia.

Com apenas 15 capítulos, esta série de anime lançada em 2004, conta as aventuras de Akira Shirase, também chamado de Battle Programmer Shirase, um programador que tem a capacidade de hackear qualquer plataforma ou pessoa e, portanto, é contratado várias vezes para tarefas especiais. Como é muito breve, pode ser apreciado em uma tarde de maratona.

Para quem procura algo mais sério, esta série australiana mostra o melhor das investigações policiais. Embora não mostre um hacker em todos os capítulos, como a série Mr.Robot, um de seus personagens principais é.

Jesse Banks, que teve problemas no passado com a polícia, ajuda seu irmão jornalista a resolver o caso de uma jovem que foi cruelmente assassinada. Política, justiça e hackers estão relacionados nesta série.

Esta série de comédia britânica foi lançada em 2006, um momento de pico para a tecnologia, já que as redes sociais mal ganhavam força e os smartphones não tinham a capacidade que conhecemos atualmente.

Suas piadas serão de prazer para aqueles que trabalham na área e aqueles que não estão muito familiarizados, e também serão uma lembrança agradável de tudo o que aconteceu na época e o que eles estavam certos quando se referiram ao futuro. Em resumo, eles são geeks sem ir ao extremo do ridículo como em outras séries.

Este título tem um aspecto mais sério. Embora não tenha um hacker como personagem principal, pode ser uma grande delícia para muitos, principalmente os nostálgicos, já que a série se passa nos anos 80, quando os computadores eram um luxo e eram muito grandes. O ponto de interesse é ver como um engenheiro e um empreendedor tentam lançar um computador que concorra entre os líderes de mercado.

Outra série de hackers imperdível é Mr. Robot, estrelado por Rami Malek. Devido à sua fama, dispensa apresentações, já que suas quatro temporadas foram bem-sucedidas e chocantes. Seu último episódio foi transmitido em dezembro de 2019 e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática. É, sem dúvida, uma referência que dispensa apresentações.

