Qual é a maneira mais saudável de caminhar

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





Como meio de transporte, como esporte ou simplesmente como caminhada... Caminhar é uma parte central de nossas vidas. Mas fazemos isso corretamente? Fizemos uso suficiente dele? The Guardian entrevistou Annabel Streets, autora de “52 maneiras de andar: a ciência surpreendente de caminhar para o bem-estar e a alegria, uma semana de cada vez” (52 maneiras de caminhar: a incrível ciência de caminhar para o bem-estar e a alegria, uma semana de cada vez).

Como explicou o especialista, a melhor hora para caminhar dependerá das rotinas de cada pessoa. “Se você não dorme bem, precisa caminhar pelo menos 10 minutos na primeira hora depois de acordar e precisa estar do lado de fora para dizer ao seu corpo para voltar a dormir dentro de 15 horas.”

Ele acrescenta que outra boa opção para esse tipo de pessoa é uma caminhada no final da tarde também, idealmente em uma floresta. “Um dos estudos que consultei descobriu que, para as pessoas que caminham por uma floresta de pinheiros, o efeito foi semelhante ao de tomar um comprimido para dormir”.

Claro, se a caminhada é para melhorar o humor, ele diz, “a ciência diz que você também sai mais cedo”.

Para quem odeia manhãs, passeios noturnos podem ser bons. Especialmente se houver lua cheia. “A pessoa média dorme 20 minutos a menos na lua cheia. Nossos ancestrais teriam usado o luar como uma extensão do dia: fomos projetados para estar lá fora”.

E aqueles que não têm uma floresta por perto ou um parque onde você pode ver o sol ou a lua. O que Streets recomenda é prestar atenção aos fractais. “Um fractal é um padrão de repetição, frequentemente encontrado na natureza e absolutamente na arquitetura. Quando vemos um fractal, relaxamos instintivamente: nosso cérebro produz ondas alfa que nos fazem sentir bem”, explica.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

Além disso, o especialista desaconselha andar por aí olhando para o celular: “Você pode ser atropelado por um carro. E você não pode ouvir os pássaros cantando. Um estudo revelou que o canto dos pássaros eleva o ânimo das pessoas que vivem nas cidades”.

Além disso, ele acrescentou que, quando o horizonte é observado, o nível de estresse cai, o cortisol cai. “É por isso que gostamos dos pontos de vista”, explica.

Outra recomendação do Streets é procurar um lugar onde haja água porque o melhor ar para respirar ao caminhar deve estar cheio de íons negativos, o que acontece onde a água cai, por exemplo, em uma cachoeira. “Um estudo comparou diferentes grupos de cuidadores. Um grupo caminhou perto de cachoeiras, outro ficou no interior e outro caminhou nas montanhas. O grupo em cascata tinha muito menos sofrimento psicológico, maior capacidade pulmonar e níveis muito mais altos de um anticorpo chamado imunoglobulina secretora, que é encontrado no revestimento mucoso da boca e nariz, e em nossos intestinos”, explica.

Para fazer este livro, Streets andou em grandes altitudes, através de florestas, descalço, de costas e sob a lua cheia. Com a curiosidade como único guia, ele seguiu rios e rotas de peregrinação. Ele tentou andar energicamente, conscientemente e enumerar cheiros enquanto caminhava.

Os resultados são coletados em 52 capítulos curtos, cada um focando em uma maneira diferente de desfrutar de uma caminhada diária ou, como Streets gosta de chamar, uma caminhada.

O especialista oferece dezenas de maneiras inovadoras de fazer qualquer pessoa de qualquer idade ou nível de condicionamento físico andar. Estudos mostram que existem muitos benefícios que advêm mesmo de uma caminhada muito curta ou muito lenta. Andar no frio, no vento e na chuva também tem suas próprias recompensas, e os passeios na lama melhoram o humor, ajudam na concentração e aliviam a asma.

