Pouco antes da meia-noite de 7 de abril, o presidente do Congresso, María del Carmen Alva, anunciou com entusiasmo que o O poder legislativo aprovou a lei que exonera o pagamento de IGV “para produtos da cesta básica da família”. No entanto, do Executivo, o premier Aníbal Torres, criticou a adição de alimentos que não fazem parte da dieta de famílias com poucos recursos. Portanto, vale a pena perguntar o que faz com que produtos como faisão ou pintadas tenham recebido esse benefício se não estiverem disponíveis para todos os peruanos.

Embora hoje o faisão seja classificado como aves de capoeira, sua presença não só se destacou nas mesas aristocráticas, mas também em eventos reais. A predileção por esta ave, como pavões ou cisnes da época, não se deveu apenas ao sabor de sua carne, mas à sua beleza que se destaca graças à sua plumagem colorida e cauda longa. Uma nota do El Comercio publicada em 2010 já relatava o fechamento de vários incubatórios de faisões em nosso país, pois era um negócio não lucrativo.

Em conversa com Infobae, a fazenda de faisões “Evans” localizada na província de Ilo, Moquegua comentou que tanto o faisão escuro quanto o collarejo custam S/400 por unidade sem contar o custo do transporte para a capital. Além disso, ele ressaltou que é o envio de pássaros ainda vivos. O collarejo é um dos tipos mais comuns de faisão para a criação doméstica, dada a facilidade de sua educação. No entanto, no caso do faisão escuro ou também conhecido como reverenciado, ele é criado principalmente para uso na cozinha.

O alto preço do faisão está na complexidade de sua educação. Os primeiros 40 dias de vida são importantes e é fundamental garantir que eles sejam expostos à temperatura ambiente e recebam nutrição adequada. Uma publicação do Agritotal, site especializado em agronegócio, aponta que ovos cozidos picados, grãos de trigo, sorgo e milho, frutas da estação, alfafa e outros vegetais como acelga e alface são adicionados à dieta balanceada. Além disso, cuidados especiais devem ser tomados com os espaços onde essas aves se desenvolvem.

GALINHA DA GUINÉ

Também conhecidas como pintadas, as pintadas são animais médios cujo peso varia de 3,3 a 4 kg. São pássaros exóticos que não só atraíram a atenção pelo gosto, mas também pela capacidade de consumir insetos sem arruinar a vegetação. A empresa avícola Criales disse a essa mídia que, no momento, esse tipo de ave não está à venda até o início de sua temporada, que começa em setembro. Este ponto de venda os oferece em pares de um mês nascidos por S/ 50,00.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

A criação dessas aves não precisa de tanto cuidado quanto o faisão, mas por ser uma ave capaz de voar, devem ser construídos espaços onde possa viajar sem ter a opção de escapar. A dieta deles não é exigente. Sua carne é considerada uma das mais saudáveis e dietéticas, pois a presença de gordura nelas é de 1%. A venda de seus ovos também é um negócio importante para quem os cria devido à sua produção constante e longa vida útil.

Ao contrário do frango, um alimento comum nas mesas da família, o faisão e a galinha-d'angola não são facilmente acessíveis. Portanto, é impressionante que eles tenham sido incluídos na lei que exonera produtos que fazem parte da cesta básica da família do Imposto Geral sobre Vendas (IGV).

CONTINUE LENDO