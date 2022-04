Metrô de Bogotá: saiba mais sobre a transferência da linha 2, que começará na 72nd Street e seguirá para Suba

Em 8 de abril, o Conselho de Administração da Companhia de Metrô de Bogotá, durante a sessão especial número 71, aprovou a rota da Linha 2 do Metrô de Bogotá, para Suba e Engativá, que terá uma extensão de 15,8 quilômetros, a maioria subterrânea.

A rota aprovada começa na Avenida Caracas com a Calle 72, onde se conecta à Primeira Linha do Metrô. De lá, parte para oeste ao longo da 72nd Street, para a Avenida Ciudad de Cali, e segue para noroeste, até o corredor da futura ALO, alcançando a AC 145 (futura Avenida Transversal de Suba) e terminando no pátio da oficina.

Além disso, foi confirmado que 11 estações serão construídas ao longo da rota da segunda linha de metrô, que deve começar a operar em 2030 com 23 trens (seis carros cada), mobilizando cerca de 45.000 passageiros por hora em cada direção, aumentando o uso da rede de metrô com quase 700 .000 passageiros com uma estimativa de 360 mil viagens por dia.

Da mesma forma, a junta anunciou que está progredindo na consolidação dos requisitos para o co-financiamento da Nação e do Distrito, deste importante projeto que beneficiará cerca de 2.500.000 cidadãos.

Finalmente, de acordo com o gerente da Companhia de Metrô de Bogotá, Leonidas Narváez, esta segunda linha de metrô também terá um impacto positivo nas cidades de Chapinero e Barrios Unidos e, além disso, espera-se que, durante sua fase de construção, gere mais de 5.000 empregos diretos.

Na última sexta-feira, 1º de abril, a prefeita de Bogotá, Claudia López, anunciou que, se tudo correr como esperado, em pouco mais de três meses os recursos para a segunda linha do metrô da capital serão garantidos.

“Em julho assinaremos o acordo de cofinanciamento para a segunda linha do metrô de Bogotá”, disse o presidente durante a assinatura dos contratos para o megaprojeto Accesos Norte 2 e a cerimônia de abertura da Rodovia Longitudinal Ocidental (ALO) Sur.

Ele também destacou o papel do Executivo em levar adiante as iniciativas exigidas pela capital e pelo país. “O governo nacional do presidente Iván Duque é o que fez o maior investimento em infraestrutura e mobilidade sustentável da história da Colômbia e Bogotá”, disse o prefeito López.

Em 23 de março, a Empresa Metro de Bogotá e a Enel, graças ao trabalho contínuo e uma equipe de mais de 100 pessoas, concluíram o trabalho em cinco cruzamentos da Transferência Avançada de Rede de Alta Tensão (TAR) para a Primeira Linha do Metrô, cujo objetivo era limpar o corredor, facilitar suas obras e garantir a conformidade com as distâncias, entre linhas de energia e o novo sistema de transporte.

A transferência de redes de alta tensão consistiu na construção de novas estruturas, na instalação de postes e torres de arranha-céus e na colocação de redes e linhas de transmissão, em cinco cruzamentos concluídos, mais um em andamento e uma subestação, por onde o metrô passará.

CONTINUE LENDO: