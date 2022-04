John Jairo Mosquera perdeu esta chance de gol no Sporting Cristal x César Vallejo pela Liga 1

Sporting Cristal x César Vallejo: o atacante John Jairo Mosquera errou um gol claro chance na partida para a data 9 do Torneio Apertura de la Liga 1 que foi disputado no estádio Mansiche em Trujillo.

Aos 72 minutos de jogo, um chute de gol do goleiro Carlos Grados, de César Vallejo, se transformou em um ataque preciso do Sporting Cristal com o atacante celestial John Jairo Mosquera como protagonista.

A liberação do goleiro Grados terminou no campo oposto e terminou com um tiro na cabeça que devolveu a ação ofensiva para Cristal.

O atacante Mosquera foi habilitado e de mãos dadas com Grados. O goleiro saiu no final do atacante que cabeceou com o destino do gol, mas seu golpe ficou aquém.

Mosquera seguiu a trajetória da bola, mas o zagueiro rival Carlos Ascues conseguiu interceptar o chute e tirar a etiqueta do gol.

Mosquera perdeu a chance de gol quando a partida foi 1-0 a favor de César Vallejo, que jogou com nove homens pela expulsão de Renzo Garcés e Yorleys Mena.

Finalmente, Cesar Vallejo venceu por 2-0 contra o Sporting Cristal com gols de Mena e Beto da Silva por pênalti.

Sporting Cristal enfrentou Cesar Vallejo pela 9ª data do Torneio Apertura da Liga 1

O Sporting Cristal chega ao jogo com César Vallejo depois de perder por 2-0 para o Flamengo é uma estreia na Copa Libertadores. Os celestes permanecem invictos nos últimos seis jogos na Liga 1 com três empates e três vitórias. O clube rimense empatou 2-2 com Melgar (casa), Academia Cantolao (2-2) no estádio Alberto Gallardo e foi 1-1 em sua visita a Carlos Stein em Lambayeque. As vitórias foram contra o UTC (3-2 em Lima), 1-0 contra o Alianza Lima em Matute e 4-1 contra a Universidad San Martín.

A Universidad César Vallejo lidera o duelo com Cristal marcando pontos em suas quatro aparições recentes no Torneio Apertura. Três empates e uma vitória para marcar seis pontos em doze possíveis. O 'Poeta' distribuiu unidades com Sport Boys em Trujillo (1-1), Atlético Grau como visitante (1-1) e 0-0 com Carlos Mannucci (estádio Mansiche). A vitória foi antes em casa contra o Alianza Atlético.

Roberto Mosquera, treinador do Sporting Cristal, alinhou com Renato Solis, Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Jesus Castillo, Martin Tavara, Alejandro Hohberg, Fernando Pacheco, Irven Ávila e João Grimaldo.

O estrategista de Cesar Vallejo, José del Solar, treinou com Carlos Grados, Carlos Ascues, Renzo Garces, Orlando Nunez, Jersson Vasquez, Jorge Rios, Frank Ysique, Arquimedes Figuera, Jairo Velez, Abdiel Arroyo e Yorleys Mena.

PRÓXIMOS JOGOS SPORTING CRISTAL

Universidade Católica vs Sporting Cristal

Sporting Crystal vs Deportivo Municipal

Cienciano vs Sporting Cristal

Sporting Cristal x Deportivo Binacional

Talleres de Córdoba vs Sporting Cristal

ADT vs Sporting Cristal

PRÓXIMOS JOGOS CÉSAR VALLEJO

Melgar vs Cesar Vallejo

Sport Huancayo vs Cesar Vallejo

Cesar Vallejo vs UTC

Alianza Lima x Cesar Vallejo

Cesar Vallejo vs Academia Cantolao

Carlos Stein v Cesar Vallejo

