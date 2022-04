Eles apreenderam meia tonelada de drogas avaliadas em US $13 milhões na fronteira de Tamaulipas

Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA apreenderam quase meia tonelada de drogas no cruzamento entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, e o sul do Texas, avaliado em US $13,6 milhões.

De acordo com o relatório do Bureau of Field Operations, eles interceptaram uma remessa na Pharr International Bridge Cargo Facility. Pacotes de fentanil, cocaína e heroína estavam localizados na remessa, e a maior parte era metanfetamina.

O seguro ocorreu em 6 de abril, quando oficiais do CBP encontraram um trailer comercial chegando do México. Cartéis com operações na chamada pequena fronteira supostamente traficavam narcóticos.

Primeiro, o agente dos EUA responsável pela revisão usou sistemas de inspeção não intrusivos, bem como suporte com um binômio canino, que realizou uma detecção positiva. Foi assim que eles encontraram 10 pacotes pesando 3,58 kg de suposto fentanil, e mais 10 que continham 1,22 kg de cocaína.

Eles também apreenderam outra dúzia de embalagens contendo 1,24 kg de heroína e 3.618 embalagens cujo peso foi estimado em 433 kg com metanfetamina. Todas as drogas narcóticas foram escondidas e seu destino específico em solo americano ainda não foi determinado.

“A instalação de carga da Pharr continua sendo um alvo para a atividade de contrabando, mas nossos oficiais da CBP são implacáveis e usam todos os recursos disponíveis para encontrar e impedir essas tentativas de contrabando”, disse o diretor portuário Carlos Rodriguez.

Informações em desenvolvimento...