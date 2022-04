A campanha internacional 'Defendendo a Ucrânia' já arrecadou USD 9,9 bilhões

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

A campanha internacional de doação “Stand up for Ukraine” já arrecadou 9,1 bilhões de euros (USD 9,9 bilhões) para apoiar os deslocados pelo conflito armado na Ucrânia, dentro e fora do país.

Desse valor, a Comissão Europeia contribuiu com $1 bilhão. “A solidariedade de países, empresas e pessoas em todo o mundo dá alguma luz nesta hora escura”, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Quanto ao resto dos doadores, 5 mil milhões de euros pertencem a empréstimos e subvenções de instituições financeiras públicas europeias, como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

O BEI, que já desembolsou 668 milhões de euros para satisfazer as necessidades urgentes de tesouraria do Governo da Ucrânia, está a disponibilizar um programa de 4 mil milhões de euros para 2022 e 2023, para ajudar as cidades e regiões dos Estados-Membros da UE a “responder às necessidades urgentes de investimento e aos desafios envolvidos na recepção e integração de refugiados de guerra da Ucrânia”.

Os outros 4,1 bilhões de euros são contribuições financeiras e doações em espécie para deslocados internos e refugiados cometidos por governos, empresas e indivíduos em todo o mundo.

“Continuaremos a fornecer apoio e quando as bombas pararem de cair, ajudaremos os ucranianos a reconstruir seu país. Continuaremos a defender a Ucrânia”, disse Von der Leyen.

A campanha foi anunciada em 26 de março pela Comissão Europeia e pelo Governo do Canadá em resposta a um apelo do presidente ucraniano Volodymir Zelensky.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

“Continuaremos a apoiar o povo ucraniano deslocado pela guerra injustificável de (Vladimir) Putin. Seja comida, água, abrigo ou assistência médica, continuaremos a apoiá-lo e a fornecer a ajuda de que você precisa. Estamos defendendo a Ucrânia”, disse o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Do total arrecadado, 1,8 bilhão serão destinados a pessoas deslocadas internamente e 7,3 bilhões para países que hospedam refugiados.

Há mais de quatro milhões de ucranianos hospedados em países da UE aos quais serão dedicados fundos para alimentação, habitação, assistência médica e educacional e emprego.

No evento final da campanha realizado no Palácio Lazienki em Varsóvia, Von der Leyen e o presidente polonês Andrzej Duda, presentes no evento, e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que participou por videoconferência, expressaram sua solidariedade com o povo ucraniano.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

De acordo com a organização internacional Global Citizen, responsável pela iniciativa, foi decidido que Varsóvia sediaria o fim da campanha “em reconhecimento ao excelente papel do povo polonês em hospedar 2,5 milhões de refugiados” da Ucrânia.

“Hoje apoiamos milhões de refugiados da Ucrânia e pessoas necessitadas. Já fizemos muito, mas no futuro próximo a Ucrânia precisará de um apoio financeiro significativo. O tipo de apoio que os países ocidentais receberam após a Segunda Guerra Mundial: um novo Plano Marshall para a Ucrânia”, disse Duda em comentários recolhidos pela agência oficial de notícias polaca PAP.

O presidente Zelensky disse que “45 dias depois de sofrer o ataque do maior país do mundo em agressão, a Ucrânia, o maior país do mundo em coragem”, “uniu o mundo democrático”.

Terminou com um apelo de que “por respeito à coragem que o povo ucraniano merece”, todos os espectadores “convencem seus políticos” a enviar armas ao seu país e impor mais sanções à Rússia.

Desplazados ucranianos por la guerra

Durante a conferência, foi transmitido um vídeo com mensagens de líderes europeus, incluindo o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que enfatizou que “o mundo deve estar unido para ajudar a Ucrânia a lidar com uma terrível crise humanitária”.

Além disso, representantes de várias organizações não governamentais e voluntários foram convidados a compartilhar seu testemunho e explicar como tem sido seu trabalho em hospedar e ajudar refugiados em várias partes da Polônia.

Estima-se que mais de 6,5 milhões de ucranianos tenham sido deslocados por causa da guerra, metade deles fora de seu país, e cerca de 2,5 milhões deles chegaram à Polônia.

A campanha “Stand Up for Ukraine” reuniu o apoio de milhares de pessoas em todo o mundo que expressaram seu apoio às vítimas da guerra com mensagens postadas nas redes sociais.

Entre as personalidades do show e artistas de todo o mundo que aderiram a esta iniciativa estão Alejandro Sanz, Annie Lennox, Billie Eilish, Demi Lovato, Elton John, Hugh Jackman, Juanes, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Pearl Jam, Shaquille O'Neal, U2 e muitos mais.

Com informações da EuropaPress e da EFE

