National Coffee Fund obteve empréstimo de US $40 milhões do banco japonês

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Um empréstimo de 3 anos foi concedido ao Fundo Nacional do Café pelo banco japonês Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) por US $40 milhões como parte da contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Dada a relevância deste empréstimo para o Fundo, deve-se notar que ele foi classificado ao nível de financiamento sustentável de acordo com os princípios de empréstimo social da Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association e Loan Syndications & Trading Association, entidades especializada nos chamados empréstimos sindicados.

“Estamos orgulhosos de avançar nosso relacionamento com o mercado financeiro japonês, não só por causa de seu reconhecimento internacional, mas também porque é um complemento ideal para as conquistas alcançadas nos últimos 60 anos em termos de posicionamento do café colombiano no Japão”, disse o gerente geral da Fundo Nacional do Café, Roberto Velez Vallejo.

É um bom momento para a produção de café e sua projeção internacional. De acordo com o empréstimo concedido pela Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) ao Fundo Nacional do Café, a Federação Nacional dos Cafeicultores comemorou o 60º aniversário de sua subsidiária na terra do sol nascente.

Segundo a instituição, o Japão é o segundo mercado de vendas diretas da Federação, bem como o quinto destino das exportações colombianas e um dos principais clientes da estratégia de valor agregado da guilda, neste caso, a da fábrica colombiana de café liofilizado, conhecida como Buencafé.

Além disso, a Federação destacou que, como resultado do trabalho da subsidiária no Japão, foi o lançamento histórico do café premium “Emerald Mountain” em 1989, que foi inicialmente comercializado pela Miyako Shokuhin Corporation, agora Capital Corporation.

Esse produto de luxo ainda gera receita no segmento de cafés especiais, pois é considerado um dos principais componentes do café enlatado mais vendido do Japão.

A Federação informou que as exportações de café da Colômbia em 1960 eram de 41.000 sacas de 60 kg e que, na última década, totalizavam um milhão de sacas de café por ano, sendo um dos produtos mais conhecidos apreciados pelos consumidores japoneses.

Café colombiano chegou à Turquia e ao Catar

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

Entre outras notícias sobre o café colombiano, a Federação Nacional de Cafeicultores também confirmou nos últimos dias que Juan Valdez abriu oficialmente duas lojas na Turquia e no Qatar após “trabalho duro e com o objetivo claro de continuar a expandir a marca internacionalmente”.

As lojas, localizadas em Istambul e Doha, respectivamente, segundo o sindicato dos cafeicultores, contam com o apoio de baricultores colombianos, que não só fizeram parte do processo de abertura dos estabelecimentos, mas também estarão encarregados da atenção dos clientes, como era conhecido pela W Radio.

“Operar nesses mercados é a materialização do esforço da marca e o grande trabalho em equipe com nossos franqueados Honest Holding na Turquia e Ali Bin Ali Holding no Catar. Da mesma forma, alcançar esse marco é um imenso orgulho para Juan Valdez e para a Colômbia, pois nos permite continuar a tornar visível a experiência e a tradição do café de nosso país em diferentes culturas em todo o mundo”, disse à mesma mídia o vice-presidente internacional de Juan Valdez, Sebastián Mejía. tomada.

Com a abertura dessas duas lojas na Turquia e no Catar, a guilda dos cafeicultores espera que a presença da marca dos cafeicultores colombianos seja fortalecida em todo o Oriente Médio.





