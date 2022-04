Lanús fica em primeiro lugar na Copa Sul-Americana contra o Metropolitanos de Venezuela

Nas Olimpíadas de Caracas, um Lanús irregular tenta levantar a cabeça em sua estreia no Grupo A da Copa Sul-Americana. Ele começa sua jornada visitando os metropolitanos da Venezuela. O árbitro é o brasileiro Flavio De Souza e a televisa ESPN.

El Granate, que conseguiu vencer este torneio em 2013 e se tornar finalista em 2020, não alcança esse compromisso no melhor momento. Ele só venceu em 2 de suas últimas 15 apresentações e está na última posição da Zona 2 da Copa da Liga com apenas seis unidades, 9 dos líderes Estudiantes, Tigre e Boca.

Os locais, que concordaram com esta instância depois de vencer Estudiantes de Mérida por 6-0 no global, são um dos principais animadores do torneio venezuelano, aparecendo em terceiro lugar com 10 unidades, três a menos que o Deportivo Táchira e quatro do líder Deportivo La Guaira.

Este clube, fundado em 2012, está enfrentando sua segunda participação na Copa Sul-Americana e vem de combinar 0 a 0 contra Carabobo no torneio local.

Formações:

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Steven Pabón e Nestor Cova; Christian Larotonda e Walter Araújo; Darwin Gomez, Carlos Sosa, Robinson Flores; e Marco Bustillo. DT: José Maria Morr.

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matias Perez e Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Maximiliano Gonzalez, Diego Valeri, Ignacio Malcorra; José Sand e José Lopez. DT: Jorge Almiron.

Estádio: Olímpico de Caracas

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)

Hora: 21,30

Televisão: ESPN

