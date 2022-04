Daniel Urresti, Rafael López Aliaga e George Forsyth lideram pesquisas para o gabinete do prefeito de Lima

Em 7 de outubro de 2022, as eleições municipais e regionais serão realizadas no Perú e, de acordo com a última pesquisa Datum, Daniel Urresti lidera a intenção de voto com 21%, seguido pelo líder da Renovação Popular e ultra-direita, Rafael López Aliaga, com 19%. Enquanto em terceiro lugar, e mais longe, está o ex-prefeito de La Victoria, George Forsyth, com 10%.

Ricardo Belmont ocupa o quarto lugar com 7%, seguido por Alberto Tejada (4%). Álvaro Paz de La Barra tem 3% e Eddie Cuellar tem 2%.

O representante da Força Popular, César Combina mal chega a 1%.

No entanto, 22% disseram que votariam em branco, falho ou para nenhum candidato e outros 10% ainda não decidem por qual candidato optariam.

De acordo com a ficha informativa, esta pesquisa foi realizada nacionalmente no grupo-alvo de homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos e tem uma margem de erro de 4,5%.

CAMPANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

Embora os candidatos do partido governista e de outros partidos políticos ainda não sejam conhecidos, a corrida para chegar à prefeitura começou nas redes sociais, onde o candidato ao partido 'Podemos' não hesita em fazer comentários duros contra o atual prefeito de Lima, Jorge Muñoz e candidatos rivais.

Urresti, que foi candidato à presidência da República, declarou-se um “porta-estandarte” contra o crime e entre suas promessas de campanha, como os outros candidatos, está a luta contra o crime na capital peruana que foi dominada pelos assassinos, extorqueiros e venezuelanos máfias que tomaram várias áreas de Lima.

Rafael López Aliaga, da Renovação Popular, confirmou recentemente sua candidatura a prefeito de Lima, mas as declarações depreciativas do porta-voz do Congresso de seu partido, Jorge Montoya, que disse na véspera que era a favor da imobilização decretada pelo Governo, pois tinha informações de que eram indo para “descer as colinas para saquear a cidade”, ter chateado o líder de extrema-direita e sua campanha eleitoral.

López Aliaga, em entrevista à RPP, disse que o ditado de Montoya era a título pessoal e não reflete a posição de sua bancada parlamentar. “Essa frase me intrigou, eu ligo para ele e disse que ele tinha que se desculpar, mas ele não se desculpou e eu tive que me desculpar e peço desculpas como parte por essa frase infeliz. Estou indignado e discordo, será responsabilidade de Jorge Montoya o que ele quer dizer, essa é uma frase depreciativa”, disse.

Enquanto isso, George Forsyth, que ocupa o terceiro lugar na intenção de voto, tem sido duramente criticado por usar sua vida pessoal como vitrine para ganhar o voto popular. Alguns anos atrás, antes da campanha eleitoral municipal de 2018, ele ficou noivo e se casou com a atriz Vanessa Terkes. Seu casamento foi destaque na mídia e esta exposição o ajudou a conquistar o cargo de prefeito de La Victoria, cargo que ele renunciou alguns anos depois para concorrer nas eleições presidenciais, mas o escândalo de sua separação e acusação de agressão contra seu ex-parceiro reverteu os resultados e não conseguiu colocá-lo nos primeiros lugares e seu partido perdeu seu registro eleitoral, pois não poderia chegar a 5 por cento dos votos.

CONTINUE LENDO