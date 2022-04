Atenção alunos: de 18 a 21 de abril, serão aplicados os 3º, 5º, 7º e 9º Testes do Sabre

Nas últimas horas, o Ministério da Educação Nacional e o Instituto Colombiano de Avaliação da Educação (Iffes) anunciaram que os Testes Sabre para as séries 3, 5, 7 e 9 serão realizados entre os dias 18 e 21 de abril.

Este ano, o teste será aplicado a 200.000 estudantes de 1.300 locais educacionais selecionados nos 32 departamentos do país.

“Sou grato pelo apoio dos reitores que trabalham permanentemente para a comunidade e convido eles a trabalharem este mês para trabalhar na realização dos Testes de Sabre 3º, 5º, 7º e 9º na modalidade papel e lápis, lembre-se que o componente virtual foi realizado no ano anterior”, disse o ministro da Educação, María Victoria Angulo.

Ele acrescentou que, com esses testes, será possível identificar onde estão esses desafios educacionais no país e servir como um insumo para projetar uma política mais próxima do que cada região e cada estabelecimento educacional exige.

Por sua vez, a diretora-geral do Icfes, Mónica Ospina Londoño, alertou que a instituição quer “deixar um processo estruturado no país com a criação de uma linha de base para o monitoramento de trajetórias escolares completas do ensino fundamental ao médio e, assim, consolidar um dos componentes essenciais da melhoria contínua da qualidade da educação na Colômbia”.

O funcionário lembrou ainda que as crianças e adolescentes que farão esses Testes Saber 3º, 5º, 7º e 9º do ensino fundamental e médio, são aqueles que estão cursando as séries 4, 6, 8 e 10 este ano.

Sobre o que esses testes avaliarão, o diretor do Icfes esclareceu que, “neste novo ciclo e linha de base do Saber 3º, 5º, 7º e 9º Testes, além de avaliar diferentes áreas do conhecimento, obteremos informações complementares sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e algumas associadas fatores que estão relacionados e podem estar com ênfase no desenvolvimento das competências dos alunos”.

Assim, de acordo com o ministério, os alunos que serão avaliados apresentarão testes relacionados às habilidades de comunicação em linguagem, leitura e matemática. E para o quinto, sétimo e nono alunos apresentarão testes em ciências naturais e educação ambiental, pensamento cidadão e, finalmente, habilidades comunicativas em linguagem com um teste de escrita.

MinEducation e Icfes observaram que três questionários auxiliares também serão aplicados a fim de coletar informações socioeconômicas, fatores associados e habilidades socioemocionais dos alunos. Professores e líderes de grupo também devem enviar o segundo questionário mencionado acima.

O Icfes também esclareceu que as instituições de ensino que participarão dos testes foram selecionadas a partir de uma amostra, uma vez que a representação foi buscada de acordo com a natureza da Instituição de Ensino (oficial, não oficial) e sua localização (urbana, rural), entre outras características.

A este respeito, o Ministério da Educação comentou que, “por se tratar de um teste amostral e controlado, com representação nacional e regional, será publicado um relatório geral em 2022 e não haverá resultados ao nível da instituição de ensino”.

Além disso, este aplicativo previa um projeto de amostra que permitiria a geração de estimativas no nível do departamento.

Por fim, também é contemplada a aplicação de três questionários auxiliares, cujo objetivo é coletar informações: socioeconômicas, fatores associados e habilidades socioemocionais dos alunos. Professores, Gerentes de Ensino da Sede e Diretores também enviarão um questionário de fatores associados.

CONTINUE LENDO: