'Paissana', a marca sob a qual os produtos de vítimas, ex-combatentes e camponeses serão comercializados

Na quarta-feira, 6 de abril, o governo da Colômbia e o setor privado lançaram 'Paissana', a marca sob a qual os produtos produzidos pelas vítimas do conflito armado, ex-combatentes da reintegração da guerrilha desmobilizada das FARC e comunidades dos municípios mais afetados pela violência serão comercializado.

O lançamento deste sistema de marketing sustentável foi realizado no município de Pueblo Bello, Cesar, presidido pelo presidente Iván Duque, o conselheiro presidencial de Estabilização e Consolidação, Emilio Archila, e representantes do setor privado e das populações beneficiárias, que destacou esse esforço como uma contribuição para a consolidação da paz no território nacional.

“Paissana é uma marca de país, que pertence a toda a Colômbia, que constrói para que em todas as grandes lojas possamos encontrá-la e saber que, quando compramos, estamos apoiando um pequeno produtor no campo, os municípios em que programas de desenvolvimento com foco territorial (PDET) são implementados, as vítimas e reintegrado”, disse o presidente durante o evento.

Ele também destacou que até agora 61 produtos de diferentes regiões do país serão comercializados sob a marca que os certifica como 2.100% orgânicos, 100% legais, 100% colombianos e de alta qualidade”, o que mostra um rigoroso trabalho de planejamento, articulação e execução que foi realizado por mais de três anos, com o objetivo de melhorar as condições de vida dessas populações, que está comprometida com a paz.

Entre os produtos que podem ser comprados em grandes lojas do país está o Café de Dabeiba, Antioquia, um dos municípios mais afetados pela violência, que há mais de um ano recebeu um centro de lucro, através do qual “melhorou a qualidade do grão e as condições de trabalho das famílias cafeeiras e otimizando a comercialização do produto e seu acesso aos mercados”.

“Essa é a marca de todos. Está registrado para o Estado colombiano. Eu sonho que esses produtos, começando com cafés e cacau de origem que têm um reconhecimento mundial, estão nos mercados de exportação. Nas melhores redes do mundo. Quando você olhar para trás daqui a alguns anos, entenderá a força disso. A união de todos em torno de um conceito de geração de marca, mas acima de tudo social branding”, disse o presidente do Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo.

Outros produtos a serem apresentados incluem Chengue Honey, dos Montes de María, e os produtos da Associação de Mochilas e Café Asoendica, em Valledupar (Cesar), que buscam promover a recuperação econômica e contribuir para a construção da reconciliação e construção da paz no território que tem buscou os caminhos desde a assinatura do acordo.

“Paissana é uma marca guarda-chuva com a qual colombianos e estrangeiros poderão distinguir os produtos das vítimas da restituição, aqueles que estão em substituição voluntária de culturas e em processo de reintegração, e todos aqueles provenientes de nossos municípios (PDET)”, disse o conselheiro presidencial sênior . Emilio Archila.

“Este projeto busca alavancar recursos financeiros e de espécies de várias fontes. Para o período de 2020 e 2021, 656 alianças foram cofinanciadas, beneficiando 24.769 famílias, com um investimento em apoio do Ministério de $121.728 milhões. Esse valor representou 30% do valor total dos projetos, que totalizaram US$386.075 milhões”, concluiu o governo nacional.

