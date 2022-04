Os carros Tesla são a escolha popular entre os operadores de frotas

(Bloomberg) — Os carros da Tesla Inc. já são populares entre os ventiladores de veículos elétricos e motoristas ambientalmente conscientes. Agora, eles também estão monopolizando o interesse de empresas que constroem frotas de carros.

Da Hertz Global Holdings Inc. aos motoristas de táxi e ao Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, a Tesla está se tornando uma opção popular, embora inesperada, para compradores atacadistas devido em parte à sua lucratividade. A Tesla é de longe a marca mais popular em um aplicativo operado pela Standard Fleet, uma startup com sede em São Francisco que ajuda empresas a gerenciar frotas de veículos elétricos.

“No conceito, a Tesla é mais cara, mas o retorno vem mais rápido do que as pessoas esperam”, disse o fundador da Standard Fleet, David Hodge, ex-engenheiro da Apple Inc., que trabalhou na tecnologia de mapeamento da empresa. “Há menores custos de combustível e manutenção. Estamos falando de dezenas de milhares de milhas para empatar e não 100.000 milhas.”

própria Tesla busca a venda de frotas, que as montadoras consideraram um negócio de último recurso porque as cadeias de aluguel costumavam pedir modelos básicos, em vez dos veículos mais caros e repletos de recursos que os compradores individuais preferiam. A Tesla tem um site de frotas que promove menor custo de propriedade, altos valores de revenda e a extensa rede de carga da empresa.

