Natiruts retorna a Lima e será apresentado em 26 de maio

A Natiruts acaba de anunciar uma nova turnê internacional onde o Perú não poderia fazer sua jornada. Por esse motivo, no dia 26 de maio, eles se apresentarão no Plaza Arena - Jockey Club do Perú para se reconectar com seu público e cantar em coro seus clássicos como “I Want to Be Happy Também”, “Andei Só”, “Sorri, Sou Rei”, “Me Namora” e entre outros sucessos.

Seu retorno ao nosso país será um momento especial para apresentar músicas de seu álbum mais recente, “Good Vibration — Vol. 1″. Foi lançado em 2021, ano em que a banda comemorou o 25º aniversário de sua carreira. Deve-se notar que este material foi mixado por Tony Maserati (que trabalhou com Beyoncé e Ariana Grande) e masterizado por Felipe Tichauer. Conta com a participação de Pedro Capó, Ziggy Marley, Debi Nova, Macaco, Yalitza Aparicio e muitos outros grandes artistas.

Sobre o tema 'Todo bien' com o porto-riquenho Pedro Capó, o líder da banda Alexandre Carlo comentou ao intervalo X que o single é “é mais como um abraço de mãe para todos que acham que tudo pode melhorar”.

“Muitos entes queridos perdidos e eu acho que essa música tem essa energia positiva”, acrescentou, observando que eles estão muito felizes com a resposta das pessoas que sempre estiveram no bom caminho. “Eles estão elevando nossas vibrações astrais e boas. Muitas pessoas nos contaram sobre experiências muito emocionais relacionadas à música, mesmo em pessoas com dificuldades psicológicas, como depressão e crises de ansiedade devido ao confinamento”, diz Carlo.

25 ANOS DE SUCESSO

A Natiruts tem mais de um bilhão de visualizações no Youtube. “A banda começou em Brasília com o nome de Nativus. Foi fundada em 1996 por Alexandre Carlo que, na época, era estudante. Ele apareceu no circuito universitário da Capital Federal e se destacou no cenário local, até que surgiu a oportunidade de gravar o primeiro CD no Rio de Janeiro. A partir de então, a história da banda foi por caminhos que os próprios membros nunca imaginaram. Atualmente, eles têm 9 discos e três DVDs lançados.

“É a fidelidade ao que acreditamos que nos manteve lá, todo esse tempo”, diz Alexandre Carlo. “A coragem de não seguir as modas para se adaptar aos problemas do mercado na hora de compor músicas. As músicas devem ter uma origem lúdica e espiritual. A aceitação do mercado é apenas uma consequência disso.”

INGRESSOS DA NATIRUTS

Os ingressos estarão à venda no Teleticket a partir de 6 de abril. Eles poderão comprar seus ingressos na S/.149 e haverá um desconto de 15% com qualquer método de pagamento de 6 a 12 de abril e/ou o estoque durará.

