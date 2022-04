Governador do Santander anuncia ação judicial contra deputado por chamá-lo de “paraco e corrupto”

Na quinta-feira, 7 de abril, o governador de Santander, Mauricio Aguilar, anunciou que iniciará um processo judicial contra o deputado deste departamento no nordeste da Colômbia, Ferley Sierra, que tem sido um forte crítico de sua administração depois de chamá-lo de “paraco e corrupto” e pertencer a um “criminoso clã”.

Isso foi confirmado pelo governador Aguilar em um comunicado em que detalhou que o processo por injúria e difamação será tratado pelo escritório de advocacia 'De la Esprella Lawyers Enterprise', com o qual ele procura “salvaguardar” sua honra e a de sua família, e garantiu que não entraria em debates “onde houver não há espaço para razão ou discussão; só há espaço para avenidas virtuais de fato”.

“Eu tenho que ser assassinado pelo paraco e corrupto clã Aguilar ao qual Mauricio Aguilar pertence, porque com seus corpos de controle podres eles não serão capazes de silenciar as vozes de um Santander que quer que seu clã criminoso saia e pare de sangrar este departamento”, afirmou o deputado Sierra em seu Twitter conta, o que levou a que ele impusesse processo.

“A obsessão sistemática de um deputado - que transformou sua dignidade pública em um circo itinerante, para desnaturar o debate público, o controle político, a contradição e a diferença, necessários na democracia - contra a minha humanidade, a da minha família, e a da minha equipe de governo, me obriga a ratificar, que apesar de sua perseguição, maus-tratos, violações, que ele exerce, especialmente contra as mulheres do meu gabinete, que eu rejeito e condeno, não vou descer à lama onde ele virou sua responsabilidade”, disse o presidente.

Ele também convidou o deputado Sierra, com quem teve várias disputas legais, para exercer suas funções “sem agressão verbal” e propor ações que beneficiem os santandereanos e não para “plagiar projetos de outros departamentos”, e afirmou que o que o funcionário estava fazendo era “destruir e incendiar, mas em termos de proposta e construção rachados.”

“O pai do clã preso por paraco. O irmão preso por corrupto e agora eles trazem De la Espriella para tentar cobrir o sol com um dedo. Agora eles estão indignados por chamá-los de clã paraco, mas quando o pai se aliou ao bloco bolívar central das autodefesas, eles não disseram nada”, disse o deputado através de sua conta no Twitter, sabendo que uma ação judicial seria instaurada contra ele.

A esse respeito, ele indicou que havia “desesperado” o governador a quem indicou que o crime de insulto e calúnia estava sendo aplicado contra ele, argumentando que em nenhum momento ele havia plagiado projetos, como Aguilar aponta no comunicado, confirmando que o presidente supostamente pertencia a um “paraco e clã corrupto” e lembrando-o do destino do pai e do irmão.

Esta não é a primeira vez que o deputado e presidente do Santander escalam suas disputas para os tribunais, no ano passado Ferley Sierra anunciou que iria intentar uma ação judicial contra o governador do Santander, Mauricio Aguilar, pela suposta violação das medidas de biossegurança durante a celebração de sua aniversários na sede da província.

