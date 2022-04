Com gritos e grosseria: foi assim que o “Chapito” Sánchez repreendeu no camarim de Chivas

O Chivas continua com um desempenho pouco convincente; apesar das mudanças internas que a diretoria fez para melhorar os resultados do clube de Guadalajara, até a 12ª jornada da Liga MX eles ficaram na 13ª posição com 13 pontos, o que seria uma área fora do playoff da liga.

O aborrecimento e o descontentamento já chegaram aos jogadores e quem assumiu o papel de líder para exigir melhores desempenhos dos jogadores de futebol foi Jesús Chapito Sánchez. Nesta quarta-feira, 6 de abril, foi transmitido um vídeo nas redes sociais em que foram gravados os “bastidores” do que é vivido no camarim tapatio.

A gravação corresponde ao portal ChivasTV, no qual o momento foi capturado quando Jesús Sánchez explodiu contra seus companheiros de equipe pelos resultados obtidos durante a edição do tapatio clássico na 11ª data do campeonato.

Deve-se lembrar que foi a última partida que o Chivas jogou desde que ele remarcou sua partida contra o Monterrey. As imagens mostram que tanto a equipe técnica quanto os jogadores de futebol prestaram atenção ao discurso incendiário de Jesús Sánchez.

A extrema direita não mediu suas palavras, pois usava grosseria e um alto volume de voz para se referir aos seus pares. Seu aborrecimento ficou evidente porque naquele jogo o esquadrão Atlas conseguiu resgatar um empate e apesar dos esforços dos alunos de Marcelo Michel Leaño eles não conseguiram fazê-lo.

A primeira coisa que ele apontou é que ele já estava cansado das “reclamações” da equipe porque ele mostrou que há companheiros de equipe que não estão nada confortáveis no clube e dão desculpas para não dar o melhor de si na quadra, como disse El Chapito:

Ele também falou do peso da camisa vermelha e branca e disse que tanto o clube quanto os torcedores significam muito o escudo e o legado do clube de Guadalajara; é por isso que ele tem grande valor e reiterou sua mensagem aos companheiros de equipe para que eles dêem mais na quadra quando vestem o uniforme.

Embora ele tenha reivindicado pela primeira vez a seus companheiros de equipe, ele também incluiu o discurso e sentiu que também não estava jogando com o devido compromisso.





*Informações em desenvolvimento