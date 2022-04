A inflação oficial na Venezuela caiu para 1,4% em março, mas medidores independentes dizem que foi quase dez vezes mais

FOTO ARCHIVO. Una mujer busca sus compras en un supermercado en Caracas el 28 de febrero de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

O Banco Central da Venezuela (BCV) informou quarta-feira que o país caribenho registrou inflação de 1,4% em março, o valor mais baixo desde agosto de 2012, quando o aumento médio dos preços foi de 1,1%, e o sétimo mês consecutivo com inflação mensal de um dígito.

O órgão emissor indicou que a inflação acumulada no primeiro trimestre deste ano atingiu 11,4%, enquanto a inflação homóloga (março de 2021-março de 2022) foi de 284,4%.

As estatísticas do Banco Central mostram que os setores que mais cresceram no mês passado foram a educação, que variou 12,2%; as comunicações, que tiveram um aumento de 11,1%; e os equipamentos domésticos, que aumentaram 2,9%.

Por outro lado, as bebidas alcoólicas e o tabaco apresentam uma diminuição de 1,3 por cento.

Enquanto o BCV defende que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) continuou em março “a sua tendência de desaceleração”, outras medições feitas por entidades independentes mostram, pelo contrário, uma aceleração da inflação.

Una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo) EFE

De acordo com o Observatório das Finanças da Venezuela (OVF), no mês passado, o país registrou inflação de 10,5%, um aumento de 8,8 pontos desde o o aumento de preços em fevereiro foi de 1,7%.

A este respeito, o economista e ex-deputado José Guerra, membro da OVF, afirmou na quarta-feira que o BCV “não tem credibilidade”.

“O valor da inflação de março de 2022 de 1,4% é absurdo. O Observatório Financeiro mantém registros de cada preço de cada produto no índice de preços. Não acredite nessa figura de uma instituição que escondeu os dados e publica o que lhe convém”, escreveu Guerra em sua conta no Twitter.

A OVF nota como principal razão para a aceleração de preços em março o anúncio e posterior aplicação de um novo Imposto sobre Grandes Transações Financeiras (IGTF), que cobra 3% sobre as transações cambiais em dinheiro e que “criou um efeito de aumento das expectativas sobre o nível de preços”.

A Venezuela, que teve um aumento de preços de 130,060% em 2018, saiu oficialmente da hiperinflação em dezembro passado, registrando 12 meses com uma taxa abaixo de 50%.

(Com informações da EFE)

