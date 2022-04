A história do prefeito de Antioquia que quer tirar o sobrenome do pai para que ele não cancele sua eleição

O município de Tarazá, no departamento de Antioquia, passou por uma situação particular em relação aos seus líderes locais. Tudo começou quando Miguel Gómez García, prefeito do mesmo município nos períodos 2001-2003, 2008-2011 e também apontou pelo paramilitar 'Cuco' Vanoy da AUC para ter grande apoio dos paramilitares em seu primeiro mandato. Ele morreu de cobiça em setembro de 2020 em seu terceiro mandato como prefeito.

Devido a esta situação, eleições atípicas foram convocadas contra Hector Giraldo e Dawinson Gomez Tamayo, filho do prefeito morto. O exercício eleitoral deixou Gómez Tamayo como vencedor em 25 de julho de 2021.

No entanto, após esta situação, ele entrou com um recurso legal para o Tribunal Administrativo de Antioquia Giraldo, afirmando que o candidato vencedor tinha uma deficiência, conforme indicado na Lei 136 de 1994, que estabelece que os laços matrimoniais ou de parentesco com funcionários que exerceram autoridade nos últimos doze meses são desativado, neste caso, ser nomeado prefeito.

Por sua vez, a resposta de Gómez Tamayo foi que seu pai, não estando vivo, não representa um cidadão em condição de legalidade porque ele não está “neste avião”, argumentou que negou pela Corte.

Agora, a solução de Gómez Tamayo é remover o sobrenome de seu pai para eliminar a deficiência e candidatar-se novamente às segundas eleições atípicas a serem realizadas no município de Taraza em 5 de junho. Gómez Tamayo ou Tamayo, argumentou que Miguel Gómez não era seu pai de sangue, mesmo que ele cumprisse o papel de pai, mas com a única pessoa que ele tem um vínculo de sangue é com sua mãe, então ele planeja ser Dawinson-Tamayo.

Tamayo, quando era prefeito antes de sua incapacidade, enfrentou processo por uma investigação que o ligava à suposta libertação de prisioneiros da prisão em troca de dinheiro entre os guardas e alguns funcionários, mas mais tarde lhe foi dada liberdade, sobre isso afirmou o advogado de defesa do então prefeito: “O juiz constatou que não havia nenhuma evidência material que indicasse que o Sr. Dawinson Gómez Tamayo havia cometido o crime de concerto para cometer uma ofensa ou inferência razoável de autoria. Ele recuperou sua total liberdade, sem quaisquer restrições e pode continuar com sua vida profissional, profissional e pessoal como ele tem.”

Em mais informações em comum: eleições atípicas em Urrao, Antioquia, foram realizadas normalmente: Escritório do Registrador.

No domingo, 3 de abril, no município de Urrao, Antioquia, um dia de eleições atípicas foi realizado a partir das 8:00 da manhã. Os cidadãos definiram pela terceira vez, desde 2019, quem será o novo presidente local.

O Registro Nacional de Estado Civil organizou nove assembleias de voto, quatro na sede municipal e os outros cinco nos municípios, e 55 assembleias de voto para a realização deste dia eleitoral. A entidade também indicou que um total de 24.805 cidadãos, dos quais 12.240 são mulheres e 12.565 homens, foram autorizados a exercer seu direito de voto nessas eleições atípicas.

Nesta ocasião, cinco candidatos buscaram eleição como prefeitos do município: Sebastián Durango, do Centro Democrático; Osvaldo Sepúlveda, do Partido Conservador; Sergio Augusto Cardona, da Humana Colômbia; Jaime Eduardo Urrego, das Autoridades Indígenas da Colômbia; e Álvaro Salazar. Herrera da Grand Alliance Coalition pela Unidade Urrao.

Por meio de suas redes sociais, o cartório comentou que as urnas abriram às 8:00 da manhã com total normalidade e sob rígidos protocolos de biossegurança para evitar a disseminação da covid-19.

“Às 4:00 da tarde, as eleições foram encerradas no município de Urrao, com um resultado muito positivo”, explicou Diego Sepúlveda, delegado departamental de Antioquia. Os homens e mulheres elegíveis para votar o fizeram com total tranquilidade, com o acompanhamento das forças de segurança, dos órgãos de fiscalização e da observação da EOM (Missão de Observação Eleitoral).”

