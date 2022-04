Vídeo: no meio das vias públicas, eles abrem um caixão e disparam um homem morto com panfletos e pólvora em Medellín

Pólvora, voladores usaram os parentes de uma pessoa falecida no setor de Campo Valdés, no nordeste de Medellín, para demiti-lo. A homenagem singular foi prestada a ele no meio das vias públicas na terça-feira.

Na conta do Twitter Denúncias Antioquia publicou o vídeo da homenagem singular onde é evidente como os enlutados tiram o caixão do falecido do carro funerário, abre-o na rua, comece a pular e acender os fogos de artifício.

No trinado, eles disseram que ele foi um dos mortos deixados pelo tiroteio na última sexta-feira, 1º de abril, no qual duas pessoas foram mortas e outras duas feridas.

No jornal El Colombiano, eles indicaram que, de acordo com as informações de testemunhas, dois criminosos abriram fogo contra uma pessoa que estava se mobilizando naquela área e foi morta. Depois de cometer o assassinato, eles começaram a fugir, mas a polícia que estava a caminho por causa do chamado da comunidade os encontrou no caminho e os confrontou. Após o incidente, um dos acusados de cometer o crime morreu e o outro foi ferido e capturado pelas autoridades.

Enquanto na conta do Twitter Denúncias Antioquia explicou que o incidente ocorreu nas proximidades da corrida 49 e da rua 83, e que os agressores estavam se mobilizando em uma motocicleta quando mataram a vítima que por sua vez estava dirigindo um veículo.

Eles também indicaram que quando os homens uniformizados chegaram e o confronto começou, três transeuntes que estavam na área ficaram feridos. De acordo com o El Colombiano, os afetados eram cidadãos estrangeiros e todos foram encaminhados para hospitais do setor.





