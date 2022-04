Prisioneiros protestam em quatro prisões no Equador pela transferência de cinco líderes de “Los Lobos” para uma prisão de segurança máxima

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

A crise das prisões continua no Equador. Após a realocação de cinco líderes da mega-banda Los Lobos, que teria causado o último banho de sangue na prisão de Turi, no sul do Equador, incidentes foram registrados em quatro prisões no país na última terça-feira.

Nas prisões de Latacunga, Machala, Esmeraldas e Santo Domingo, os prisioneiros subiram aos terraços, assumiram o controle de algumas portas e até queimaram um colchão. As autoridades descreveram esses atos como “manifestações” e relataram que os protocolos de segurança foram ativados simultaneamente para restaurar a ordem nesses centros de reabilitação. Prisioneiros nessas prisões disseram à mídia que foi um protesto em solidariedade aos prisioneiros que foram transferidos de Turi.

Na noite de segunda-feira passada, após a escalada da violência na prisão de Turi, que deixou pelo menos 20 vítimas mortais, várias delas decapitadas, o ministro do Interior, general Patricio Carrillo, anunciou a transferência de cinco líderes de quadrilhas criminosas para a prisão de segurança máxima de La Roca. A plataforma cidadã SOS Cárceles Equador confirmou que seriam líderes da gangue Los Lobos, a segunda maior mega-banda do Equador. Estima-se que 8.000 prisioneiros se juntem à gangue. A SOS Prisons também revelou que as prisões onde os protestos ocorreram estão sob o comando de Los Lobos.

As autoridades sabiam que após a transferência dos líderes haveria reações. O próprio ministro Carrillo disse que o governo se manteria firme contra as gangues e que elas estavam preparadas para qualquer resposta.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas

Na prisão de Latacunga, pelo menos 50 prisioneiros subiram os terraços do centro, de acordo com fontes policiais. As autoridades entraram com caminhões militares e carros-patrulha da Polícia Nacional. O pessoal de cozinha e manutenção foi evacuado para lá para proteger sua integridade. Além disso, a passagem pelas estradas que levavam àquela prisão era restrita. A situação foi controlada.

O governador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, confirmou que o que aconteceu na prisão de Latacunga foi uma ação de apoio aos presos que foram transferidos de Turi para La Roca, em Guayaquil, e que não é um motim.

Ao mesmo tempo, também houve incidentes na prisão de Machala que levaram à transferência de unidades especiais da Polícia Nacional e membros das Forças Armadas para essa prisão. Até os parentes dos presos vieram ao local para se manterem informados sobre os acontecimentos e protestaram contra a suposta transferência de prisioneiros daquela prisão. Naquela prisão, os prisioneiros teriam assumido o controle dos portões de entrada e saída do centro.

“Nossos parentes estão calmos, sem problemas, sem nada. Queremos que não haja transferência, nossos prisioneiros estão bem aqui. Eles não estão brigando nem nada. Eles não estão lutando, mesmo aqui não há matança”, disse uma mulher. Outro parente também disse que: “Disseram ao meu irmão que ele seria transferido para a cidade de Guayaquil, temos medo de que ele seja morto lá”, segundo o jornal El Universo.

Na prisão de Esmeraldas, apenas uma hora após os incidentes em Machala, um grupo de 150 prisioneiros queimou um colchão no pátio da prisão, de acordo com um relatório policial. No entanto, depois de alguns minutos, os próprios prisioneiros teriam apagado o fogo.

Dezenas de policiais também intervieram na prisão de Santo Domingo, ao alarme de um motim. Apesar disso, a polícia não deu nenhuma declaração e sabia-se que o diretor do centro dialogou com um grupo de presos que fez vários pedidos.

Na tarde de quarta-feira, o presidente Guillermo Lasso se reunirá com o Ministro do Interior, Patricio Carillo, e o Ministro do Governo, Francisco Jiménez, para discutir questões relacionadas à segurança. A CIDH exigiu que o Estado tome medidas contra a crise prisional que deixou mais de 315 mortos em 2021, um dos maiores números de assassinatos em prisões na América Latina.

CONTINUE LENDO: