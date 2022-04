“O grande salva-vidas do Deportivo Cali é a Copa Libertadores”: Faryd Mondragón

Nesta terça-feira, 5 de abril, o Deportivo Cali e o Boca Juniors estrearão na data 1 do grupo E da Copa Conmebol Libertadores 2022.

A expectativa de salvar um mau começo de temporada para a equipe do Vallecaucano está definida em sua estreia em casa pelo campeonato continental contra rivais como Boca Juniors, Corinthians e Always Ready.

O atual campeão da primeira divisão da Colômbia não conseguiu vencer o Deportes Tolima nas duas finais da Superliga BetPlay 2022 e após 14 partidas disputadas, penúltimo na classificação com 12 pontos e diferença de gols de -7, batendo apenas o vigésimo na tabela, o também campeão, mas na segunda divisão: Magdalena Union.

O treinador da equipe verde e branca, Rafael Dudamel, está ciente de que sua lista de campeões no segundo semestre de 2021 foi altamente desarmada e que o clube é o segundo a marcar menos gols este ano (apenas 10 a favor), enquanto eles o fizeram própria porta 17 vezes em um balanço de três vitórias, três empates e três derrotas.

Por esse motivo, os torcedores do futebol sul-americano esperam uma partida equilibrada contra o Boca Juniors, que na temporada passada venceu a Copa Argentina por Sebastián Battaglia, mas que não conseguiu mostrar regularidade na liga ou na Libertadores com a participação dos colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano , Sebastian Villa e o ex-jogador Xeneize, Edwin Cardona.

Com base nas atuações regulares de colombianos e argentinos no programa ESPN F12 Argentina, o jornalista Mariano Closs conversou com Faryd Mondragón, ex-jogador do Deportivo Cali e comentarista esportivo, sobre qual clube está em melhor forma para a partida da Libertadores, já que há um curto Cali folha de pagamento para estrear no torneio da Conmebol.

Mondragón acredita que a atual campanha de Cali deixou o torcedor do Verdiblanco consternado, mas que as dúvidas sobre a continuidade do técnico venezuelano surgem da crise econômica pela qual a associação esportiva está passando:

Faryd também acredita que a partida não tem um clube favorito e que sua ex-equipe baixou demais o nível para ser candidato a estrear com vitória, mas ele pode aproveitar as perdas sensíveis do Boca Juniors, considerando que há jogadores lesionados e há outros suspensos após os incidentes de segurança causados em 20 de julho de 2021, quando a equipe argentina será eliminada nas oitavas de final do definição para penalidades antes do Atlético Mineiro:

No momento, é assim que o cronograma de jogos para a equipe de açúcar está agendado para o restante de abril para a BetPlay I League 2022 e a Copa Conmebol Libertadores 2022:

Terça-feira, 5 de abril, contra o Boca Juniors (data 1 Copa Libertadores - casa)

Sábado, 9 de abril, contra Junior de Barranquilla (data 15 BetPlay League - casa)

Quarta-feira, 13 de abril, contra o Corinthians (data 2 Copa Libertadores - fora)

Domingo, 17 de abril, vs. America de Cali (data 16 fora da BetPlay League)

Domingo, 24 de abril, contra Rionegro Águilas (data 17 BetPlay League - local)

Quinta-feira, 28 de abril, contra Sempre Pronto (data 3 Copa Libertadores - fora)

