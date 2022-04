“Meu filho não participou da luta”, mãe de uma barrista presa por briga entre torcedores do Nacional na estrada Cota-Chía

Hinchas de Nacional

Por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais, os usuários registraram momentos de forte confronto entre torcedores do Atlético Nacional no último fim de semana. Nas imagens você pode ver como as pessoas se atacam com pedras, facões e punhos. Os eventos teriam sido apresentados na variante Cota-Chía, quando ônibus de torcedores da equipe de Antioquia se encontravam na estrada viajando para a cidade de Tunja, onde sua equipe seria apresentada.

No meio do conflito, as autoridades chegaram e conseguiram capturar um dos supostos autores, que supostamente havia esfaqueado outro sujeito presente no confronto. O sujeito que foi identificado como Kevin Esnneider Quintero, 21, foi acusado de ser supostamente responsável pelo crime de tentativa de homicídio agravado e a Procuradoria-Geral da República apresentou várias provas que poderiam resultar em sua condenação com força.

Entre o material probatório estavam os vídeos compartilhados nas redes sociais onde se vê que as pessoas envolvidas se atacaram. Além disso, o acusado determinou que Quintero seja visto em um dos vídeos participantes do ataque, portanto, um jovem que está deitado no chão e gravemente ferido.

“As provas do filme, depoimentos e o reconhecimento de uma vítima ferida, mostram que o acusado hoje estava aparentemente presente e participou da briga entre torcedores do mesmo time de futebol”, observou o Ministério Público sobre o caso e acrescentou: “A investigação mostra que o homem teria empunhou um tijolo e uma adaga de tamanho grande e espancou repetidamente a vítima e causou uma ferida grave no abdômen com uma facada”.

Apesar das provas e da acusação de acusações, a mãe do acusado veio em defesa de Quintero e contou sua versão dos acontecimentos ao El Tiempo: “Entrei em contato com ele por volta do meio-dia e ele me disse que estava bem, que eles estavam a caminho do estádio. Então, por volta das 18h30, um patrulheiro me contatou informando que meu filho estava detido no município de Cota para uma briga entre torcedores do Nacional.”

A mulher disse que ao conversar com o filho, ele disse a ela que não fazia parte da briga e que acredita nele, porque os vídeos mostram que ele não atacou ninguém: “Esperemos que o que aconteceu em breve seja esclarecido. Há muitos vídeos que estão sendo filmados, mas meu filho não participou da luta. Ele também diz que agrediu fisicamente uma pessoa, mas no vídeo é simplesmente visto que ele se inclina para pegar o boné e foge. Ele não tem uma adaga na mão, como diz a promotoria. Estou coletando as evidências para provar a inocência do meu filho.”





Um ferido e 17 capturados após luta entre torcedores de Bucaramanga e Once Caldas

Nos vídeos obtidos por amadores e câmeras de segurança, você pode ver a presença de torcedores das duas equipes com armas contundentes, entre elas: facões, facas e paus, Pulzo pode estabelecer que, segundo as autoridades, esse fato é completamente isolado, já que a presença de nem todos os bares foi registrado, uma vez que eram sujeitos que chegaram à cidade fora das caravanas autorizadas da equipe visitante.

A pessoa afetada registrou uma facada no abdômen e foi levada a um centro de atendimento pelo Grupo Especial de Resgate de Raldas (GER), para atenção imediata, já que a gravidade da lesão era notória, dada a alta presença de sangue em suas roupas e no chão, esse ventilador foi identificado como Luis Felipe Marín Diaz, 30 anos. O agressor foi capturado graças ao apoio de câmeras de segurança nas mediações desse cenário esportivo.

Apesar do fato de que a partida estava programada para começar às 8 da noite, os torcedores começaram a chegar a este local a partir da tarde, foi no portão 18 do estádio que esses eventos foram registrados, porque de acordo com o jornal El Tiempo, o torcedor afetado foi abordado diretamente pelos torcedores do Atlético Bucaramanga, que causou a lesão.





