Hidroituango se prepara para evitar inundações a jusante devido ao aumento do fluxo do rio Cauca devido às chuvas

Após o alerta em Antioquia sobre o aumento do fluxo do rio Cauca, especialmente nos municípios localizados a jusante da barragem de Hidroituango, as Empresas Públicas de Medellín (EPM) informaram a Blu Radio que a organização está trabalhando para evitar inundações a jusante do megaprojeto hidrelétrico.

De acordo com a EPM à estação de rádio de Bogotá, o Centro de Monitoramento Técnico Hidroituango monitora constantemente o comportamento do rio, tanto a montante quanto a jusante da usina hidrelétrica, a fim de garantir seu ótimo funcionamento e, em caso de emergência, poder fazer decisões com antecedência e assim por diante. salvaguardando as comunidades que vivem nas proximidades da barragem.

No total, as Empresas Públicas de Medellín garantiram à Blu Radio que monitoram mais de 3.000 variáveis no Hidroituango devido ao aumento das chuvas que o Ideam espera que ocorra nos próximos meses no país.

“Abril e maio são muito chuvosos em grande parte da região andina. Uma recomendação muito especial é que estamos tomando as melhores decisões de prevenção, cuidado e monitoramento em torno da presença desta primeira temporada, que é acompanhada pelo fenômeno La Niña”, disse a diretora do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM), Yolanda González.

A EPM também disse ao jornal Portafolio que, para garantir o monitoramento e acompanhamento constantes dos habitantes da área, eles trabalham lado a lado com as agências de gerenciamento de risco de desastres de Antioquia e com os Conselhos Municipais.

Em sua última previsão climática, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) informou que durante o trimestre de abril, maio e junho, em Córdoba, centro da região andina e em alguns setores do Meta, os aumentos na precipitação são estimados em entre 20% e 30% acima da média normal.

Em relação às previsões meteorológicas para o resto das regiões durante o mês de abril, o Instituto indicou que, para o caso de San Andrés e Providencia, estima-se que a precipitação aumente entre 20% e 30% acima da média histórica.

“Na região do Caribe, San Andrés, Providencia e Santa Catalina, é normal que os volumes de precipitação aumentem em comparação com março, principalmente ao sul de Bolívar e Cesar, bem como sobre a Serra Nevada de Santa Marta”, disse Ideam.

No caso da região do Pacífico e Amazônia, o Ideam espera chuvas próximas das médias históricas durante abril.

Em relação às previsões para o mês de março, o Instituto anunciou que a região do Pacífico e a região amazônica serão as que apresentarão maior aumento de chuvas: entre 20% e 30%.





