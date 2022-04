'Don Jediondo' denunciou que está sendo ameaçado pelos problemas de pagamento de seus restaurantes

Na semana passada, o comediante colombiano Pedro González, reconhecido como 'Don Jediondo', estava no meio da polêmica depois que um grupo de pessoas protestou em frente a um dos restaurantes que ele possui. Em meio ao debate que surgiu nas redes sociais sobre a aparente quebra de acordos do comediante, foi relatado que ameaças chegaram contra ele e sua família. Como ele explicou, ele tem sido vítima de perseguição e assédio.

“Ele me disse que se eu não lhe desse alguns milhões ele faria barulho comigo, que eu tinha que vender algumas contas para pessoas más e a coisa mais preocupante que um homem desconhecido procurava minha esposa, que felizmente não estava no prédio”, disse 'Don Jediondo' em depoimentos coletados pela Caracol Radio.

“As pessoas que foram ao Centro Comercial Colina não são comerciantes em Corabastos, mas são pessoas enviadas por um dos fornecedores a quem temos uma dívida que, repito, não pode ser paga até termos autorização da Superintendência”, acrescentou nos seus depoimentos.

Segundo ele, esse provedor vem assediando ele e sua família desde 2020. Em agosto daquele ano, por exemplo, foi quando ele recebeu a ligação pedindo a quantia milionária em dinheiro. As ligações continuaram, diz ele, assim como as ameaças. “Ele disse que ele (o fornecedor) tinha que vender algumas contas que devemos a pessoas más, então essas pessoas más iam nos cobrar”, disse Gonzalez.

Da mesma forma, ele diz que viveu um momento angustiante quando um homem foi procurar sua esposa em seu local de trabalho. A mulher teve que deixar o país”. Na semana passada, enquanto eu estava em uma viagem de trabalho para a Austrália, um homem desconhecido foi três vezes aos nossos escritórios, no bairro de Gaitan, em Bogotá, procurando minha esposa. Ele não queria se identificar, quem o atendeu foi o contador e disse 'não, eu preciso dela', e ele disse que veio do fornecedor a quem devemos dinheiro. Felizmente ela não estava nessas três ocasiões. Ela, assustada, comprou uma passagem e partiu para Miami porque teme por sua vida”, disse.

Segundo o comediante, os pagamentos devidos serão feitos, no entanto, ele disse que está esperando que o Governo, através das Supesociedades, entregue os detalhes dos pagamentos. Foi em janeiro de 2020 que seu restaurante 'Don Jediondo Sopitas y Parilla' foi aceito pela Superintendência de Empresas na lei de reorganização de negócios, depois que ele afirmou que estava em crise.

“Estamos esperando quando podemos começar a pagar. Os bens estão lá, o dinheiro está lá, mas não podemos infringir a lei e temos que esperar que o Governo, através das Supersociedades, nos diga como podemos começar a pagar (...) A Superintendência nos autorizará a pagar o que estiver incluído antes de janeiro de 2020. (...) São comerciantes de Corabastos que trabalharam com La Sabana e que La Sabana lhes deve. Nós, por sua vez, devemos a La Sabana”, enfatizou o humorista.

“Legal esses empreendimentos sempre transando com pessoas honestas. Hoje no shopping Parque Colina Bogotá. Não compartilhe, repito, não compartilhe”, lêem no trinado em que a presença de manifestantes fora do local foi exposta. Dentro dos pôsteres, você pode ler mensagens como “Don Jediondo, os comerciantes de Corabastos, pedimos que você nos pague!” ou “Pare de transferir coisas para terceiros para roubar. Coloque sua cara em ladrões!” .





