Da álgebra a como construir sua casa: os cursos gratuitos oferecidos pela UNAM

A Universidade Autônoma do México está oferecendo uma ampla variedade de cursos on-line gratuitos, que vão desde gestão financeira até segurança agroalimentar, tudo por meio de uma plataforma chamada Coursera que tem um modelo educacional focado no aprendizado e não tanto na certificação.

O Coursera foi desenvolvido em 2011 por um grupo de acadêmicos da Universidade de Stanford e está revolucionando o futuro de muitas escolas. Atualmente, o site colabora com mais de 200 universidades e empresas líderes, como Google, Imperial College London, IBM, Illinois e Duke.

Para fazer os cursos que a UNAM está oferecendo, você precisa acessar a plataforma Coursera e escolher o que mais chama sua atenção. Concluída essa etapa, será necessário registrar alguns de seus dados pessoais para se registrar. Uma vez registrado, você deve escolher se deseja obter a certificação, apenas que isso implica um pagamento simbólico; se você não estiver interessado em certificação, não haverá custo. Você poderá realizá-los de acordo com sua programação, eles serão 100% online e a maioria deles são programas especializados de nível intermediário, fornecidos por especialistas nas disciplinas oferecidas por cada curso.

Alguns cursos que você pode encontrar na plataforma Coursera oferecida pela UNAM são os seguintes:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

Fundamentos de Android

O programador Anahí Salgado dará um curso para poder manipular as ferramentas Android mais sofisticadas e, assim, desenvolver dispositivos móveis aplicações. Vai durar um total de quatro semanas.

Finanças pessoais

Este curso também será ministrado por Norman Wolf del Valle por uma duração de três semanas. Os participantes receberão ferramentas suficientes para serem capazes de realizar um bom planejamento financeiro pessoal e atender às suas necessidades, entendendo o objetivo de proteger seus ativos.

Como construir sua casa por conta própria

Ministrado pelos engenheiros Ernesto René Mendoza Sanchez, alemão Lopez Rincon, Hector Guzman Olguin, Fernando Jaime Enriquez e Marco Tulio Mendoza Rosas. Este curso foi desenvolvido para você aprender o básico e os procedimentos necessários para construir sua casa básica. A duração é de quatro semanas e permite acomodar os horários à sua disposição.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

Administração financeira e seu papel na empresa

Este curso tem uma duração total de quatro semanas e será ministrado por Norman Wolf del Valle. Ele será focado em fornecer as ferramentas necessárias para o administrador financeiro entender como planejar e controlar os recursos monetários. Durante as sessões, será apresentada a contraproposta do modelo anglo-saxão, ou seja, o modelo das partes interessadas, para que a pessoa que faz o curso tenha uma visão mais ampla do que a tradicional.

Álgebra básica

O curso será ministrado por Carlos Hernandez, Emma Lam e Elena de Oteyza. A duração é de quatro semanas e se concentra no ensino de álgebra para entender a linguagem matemática, uma vez que isso é essencial para a compreensão do mundo na vida diária.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Segurança agroalimentar

Ministrado pelo Maestro Emanuel Picado Mata. Este curso, desenvolvido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), visa fornecer ferramentas teóricas e práticas para desenvolver e implementar estratégias nacionais de segurança agroalimentar. O curso é composto por quatro módulos, cada um com duração de 10 horas por semana.

Introdução à produção audiovisual

Ministrado por Irene Anais Perada Aguado, Vicente Hinojosa Alarcón, Julio Cesar Perez Navarro. O curso se concentrará em ensinar as ferramentas básicas para gerar uma produção audiovisual de qualidade com duração de quatro semanas.

