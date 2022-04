A chamada para Expocraftsanías 2022 já está aberta; saiba como participar

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

Para este ano, a feira de artesanato mais importante da Colômbia e uma das mais importantes da América Latina chega à sua 32ª edição: a Expoartesanías supera suas três décadas de existência, promovendo o trabalho manual de centenas de comunidades e empresas nacionais e estrangeiras.

A feira, que acontecerá de 7 a 20 de dezembro, receberá expositores da Colômbia e da região e as chamadas já estão abertas para grupos de artesanato, associações e oficinas de artesãos indígenas, tradicionais, contemporâneos e internacionais para fazer suas inscrições.

Além disso, para esta edição, a chamada é estendida a embaixadores e empresas gastronômicas (incluindo food trucks) que se dedicam a fazer preparações colombianas com produtos locais. Haverá também um espaço para entidades nacionais e estrangeiras focado em apoiar artesãos ou projetos com foco nessa atividade.

As chamadas estarão abertas até 30 de junho no portal da Expoartesanías, há um banner no início que diz: 'Sou expositor', onde você terá que mover o cursor para exibir um menu com várias opções, incluindo o formulário de inscrição.

E é que a Expoartesanías continua sendo a principal vitrine comercial para pequenos artesãos locais e regionais que buscam tornar visíveis seus projetos; de fato, Ana María Fríes, gerente de Artesanato na Colômbia, indicou que esta também é uma grande galeria cultural “que todos os anos nos dá a oportunidade para redescobrir nossas raízes e nossa identidade através do artesanato feito pelas mãos laboriosas e talentosas de artesãos”.

A este respeito, ele destacou as vendas que no ano passado deixaram um saldo a favor de 12 bilhões de pesos, que foram diretamente para os bolsos de centenas de expositores para o sustento de suas famílias e a meta que eles têm para este ano de exceder esse valor para continuar “promovendo a riqueza do comércios tradicionais do país, reativando o setor e celebrando sua existência”, segundo Fríes.

O que acontecerá quando o processo de inscrição for encerrado?

Terminada esta fase, os projetos serão curados com base nos critérios de seleção estipulados pela feira (e que estão descritos no manual de participação encontrado na página da Expocrafts), a fim de preservar os valores ancestrais que cada trabalho realizado deve ter, bem como o fato de manter uma promessa de valor para os visitantes do evento.

Posteriormente, todas as inscrições devem estar pendentes até terça-feira, 23 de agosto, pois nesse dia os selecionados serão anunciados por meio do portal do evento.

Outras figuras para ter em mente sobre a Expocraftsanías 2021

A 31ª edição conseguiu superar os desafios impostos pela pandemia e as medidas subsequentes decretadas: mais de 650 expositores se reuniram pessoalmente no principal evento de artesanato colombiano cuja conferência de negócios deixou acordos internos no valor de mais de 561 milhões de pesos e mais de 1.354 milhões de pesos em compras internacionais, somando um total de $1.713.112.000.

Além disso, outro fator inovador deixado pela última edição é que a Artesanías Colombia lançou o portal Colombia Artesanal, que busca promover o turismo cultural e artesanal no país por meio de um mapa interativo que inclui 12 destinos artesanais nos quais, juntamente com artesãos, ambos nacionais e estrangeiros, explore as paisagens que inspiram os criadores do artesanato que são exibidos na feira.

