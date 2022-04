Veracruz: Suspeitos de assassinos e policiais entraram em confronto em Acultzingo, há 4 mortos

Um confronto entre a polícia estadual de Veracruz e supostos assassinos deixou quatro civis mortos, que fariam parte da quadrilha criminosa liderada por um sujeito identificado como El Bukanas, de acordo com declarações do governador da entidade, Cuitláhuac García.

Durante a madrugada desta terça-feira, 5 de abril, elementos da Polícia Estadual de Veracruz realizavam trabalhos preventivos na rodovia federal Orizaba-Tehuacán, no auge da cidade conhecida como El Mezquite, onde notaram a presença de um veículo bege com pessoas “suspeitas” no interior.

Os sujeitos que viajavam na van Ford Explorer com placas do Estado do México se recusaram a parar, apesar do fato de homens uniformizados marcarem repetidamente seu carro, então eles começaram uma perseguição em alta velocidade na rodovia.

Após minutos de perseguição, os pistoleiros uniformizados e suspeitos trocaram tiros enquanto civis tentavam sair da estrada no auge da cidade de El Potrero. O confronto resultou na morte de quatro homens, enquanto mais um, identificado como Gonzalo “N”, foi ferido por balas e transferido para um hospital no município de Río Blanco como detido.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

As autoridades garantiram três revólveres e uma arma longa, além do veículo no qual os sujeitos foram transportados; o confiscado foi colocado à disposição do Ministério Público Regional de Justiça do 15º distrito de Veracruz para integrar a pasta de investigação do caso.

Elementos da Guarda Nacional e da Polícia Ministerial implementaram um dispositivo de segurança para proteger a área e iniciar as etapas necessárias para esclarecer os fatos.

Os primeiros relatos dos fatos indicaram que os sujeitos pertenciam a um grupo de grupos de autodefesa originários da área, enquanto mais tarde se espalhou o boato de que as vítimas faziam parte de uma organização criminosa dedicada ao huachicol.

Mais tarde, o governador do estado, Cuitláhuac García, testemunhou sobre o que aconteceu com a mídia local, dizendo que os indivíduos mortos poderiam fazer parte de uma célula pertencente a um grupo criminoso.

“Eles não são autodefesas, simplesmente diante de uma ligação para o 911 sobre pessoas armadas que vieram e os elementos foram atacados. O que foi feito imediatamente foi relatar o fato e o Ministério Público conduzirá a investigação. Não houve perda de elementos, apenas aqueles que atacaram.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro)

Da mesma forma, lamentou a perda de vidas humanas e disse que o Ministério Público de Veracruz já está investigando o incidente; além de garantir que ele seja suspeito de pertencer à quadrilha criminosa liderada por Roberto de los Santos de Jesús, conhecido como El Bukanas.

O líder criminoso é relatado como um dos principais huachicoleros do estado, já que as autoridades locais oferecem uma recompensa de cinco milhões de pesos por informações que levem à sua captura.

De los Santos era membro da Polícia Estadual e presume-se que tenha usado sua influência como oficial para roubar combustível nas fronteiras de Veracruz e Puebla. Em 2014, ele estava ligado ao Los Zetas, já que as autoridades estaduais encontraram um rancho onde assassinos estavam treinando em uma cidade em Acultzingo.

Recentemente, descobriu-se que El Bukanas formou uma aliança com os assassinos da CJNG para unir forças e continuar suas atividades criminosas nos estados de Veracruz e Puebla, que ele comanda na companhia de seu irmão Saul de los Santos de Jesús, El Fossil.

