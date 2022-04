“The Gentlemen”: a série do filme de Guy Ritchie está chegando

Em 2019, o diretor inglês Guy Ritchie (Pigs and Diamonds, Aladdin), lançou um novo filme com o selo de seu cinema. Foi The Gentlemen (The Gentlemen, também conhecido na Espanha como The Lords of the Mafia), um filme que contou a vida de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), um americano que se instala na Inglaterra, onde constrói um império ligado à comercialização da maconha. Seu negócio começa a vacilar quando começa a se espalhar a notícia de que Pearson está tentando tirar o dinheiro do negócio. É aqui que começam as traições, chantagens e subornos de outros grupos de drogas e de seu ambiente.

Tal foi o sucesso do filme, que Ritchie e Miramax decidiram dar uma nova chance ao enredo e se uniram à Netflix para contar mais aventuras sobre esses narcos em uma série que já está em desenvolvimento.

De acordo com o site especializado em notícias de entretenimento, Deadline, Ritchie seria o diretor dos dois primeiros episódios desta série. Ainda não se sabe se a ficção que Guy está montando terá o mesmo enredo ou se sofrerá algumas mudanças para a televisão. Mas sabemos que ele escreveu o primeiro episódio com o próprio Matthew Read (Peaky Blinders). Ritchie, por sua vez, será o produtor executivo da série The Gentlemen, tarefa que realizará junto com Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block, que também foram produtores do filme.

As reviravoltas das produções significaram que a princípio The Gentlemen pretendia ser uma série (antes da pandemia de 2020) e depois um filme, mas os planos foram invertidos e vimos o filme primeiro do que a série. Por enquanto, The Gentleman estará disponível na plataforma a partir de 1º de maio para quem ainda não curtiu esse filme. O filme foi bem recebido pelo público, pois conseguiu arrecadar mais de USD $115 milhões, um grande número levando em consideração o investimento inicial de USD $22 milhões.

A série está na fase preliminar em que os roteiros estão sendo escritos. Em relação ao elenco, ainda não foi confirmado se algum dos atores da versão original fará parte dele. Lembremos que o filme teve muitas estrelas acompanhando McConaughey como Charlie Hunnam, Colin Farrell , Hugh Grant , Jeremy Strong, Michelle Dockery, Henry Golding e Tom Wu, entre outros. É provável que alguns deles estejam entre o elenco da série da Netflix que chegaria apenas em 2023.

