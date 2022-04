'The Box Challenge': A Omega House está calma de volta?

Aparentemente, na casa da equipe Omega, as tensões vividas na semana passada já foram superadas. No episódio de 'The Box Challenge' exibido em 4 de abril, as mulheres do grupo comemoraram Ossa, que estava fazendo aniversário.

As mulheres de Omega acordaram mais cedo do que o normal para decorar um bolo para Ossa. Então eles foram para os outros membros da casa e juntos foram para a cama do homem realizado para acordá-lo cantando para ele.

O partido garantiu que sentiu falta da família para compartilhar essa data especial, mas agradeceu o momento com seus colegas da Omega, a quem apontou serem “pessoas muito bonitas”. O concorrente garantiu que era uma oportunidade única.

Deve-se lembrar que esse episódio foi gravado depois que as mulheres de Omega decidiram conversar com seus colegas para dizer que não os criticam quando têm um desempenho ruim, mas que o fazem e isso os afeta. Os competidores disseram que se sentem desmotivados toda vez que competem na Cidade das Caixas.

Anna, que se mostrou a mais chata, disse que se sentia “o peso da equipe” por causa do que os homens pensavam dela. Ele até avisou que se ele deixasse a competição, em parte, era porque ele não queria continuar pertencendo à Omega.

“Se eu sair agora, não me diga 'precisamos de você, você é o melhor da equipe'. Eu não acho que eles valorizam nada. No momento, estou muito desanimado para o Death Challenge e isso obviamente afeta o desempenho. Se eu sou um peso para Omega, por que eu vou ficar aqui?” ”, questionou Anna.

Por sua vez, Karla comentou que não há sindicato na equipe. Ele apontou Criollo, Juan Pablo e Ossa para “jogar pullas” ou dicas toda vez que participava de um teste e disse que isso a desmotivava.

Criollo respondeu que não poderia ser hipócrita quando o time perde. Ele disse que se apontar erros é porque quer que eles sejam corrigidos, pois não gosta de suportar a fome, dormir no chão ou ficar sem serviços em casa.

Assim, a conversa terminou, mas a atmosfera continuou tensa. Além disso, Anna e Juan Pablo, que foram condenados pela equipe Alpha, tiveram que partir para a Caixa Preta para lutar contra seu lugar na competição. No final, como se tivesse sido uma premonição, as palavras da mulher Omega acabaram sendo verdadeiras e ela saiu do reality show.

Agora, nesta semana outro concorrente terá que sair do concurso. Beta, Alpha e Gamma estão por trás do Omega, que venceu todos os testes desse ciclo. Dois novos condenados vestiram o colete para enfrentar um difícil Desafio da Morte, no qual até agora existem apenas condenados de duas equipes.

Respeitando seu acordo indireto com a Beta, a equipe rosa novamente colocou o colete nos membros das equipes Gamma e Alpha, que estavam preparados para este relatório, o que os motivou a vencer o último teste deste ciclo.

