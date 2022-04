O filme colombiano 'Amparo' já tem data de lançamento nos cinemas após sua passagem bem-sucedida em Ficci e Cannes

A Europa já gostou do filme 'Amparo' e agora é a hora da Colômbia, sucesso alcançado em países como França e Espanha, terminar de catapultar o filme para os cinemas nacionais, já que a data de lançamento já foi definida em todo o território.

Este filme conta o drama de uma mãe quando ela percebe que seu filho foi recrutado compulsoriamente para o Exército, uma constante com milhares de jovens no final dos anos 90 em cidades como Medellín dada a intensidade da guerra; mas o caso de Amparo tem uma mitigação adicional, que é que Elias foi designado para servir em um batalhão localizado em uma zona de conflito.

A história, estrelada pela atriz Sandra Melissa Torres, será lançada nos cinemas do país a partir de 28 de abril após uma visita bem-sucedida ao Festival de Cinema de Cannes (França) e ao Festival de Cinema de San Sebastian, que aconteceu de 17 a 25 de setembro de 2021.

Foi até exibido na edição mais recente do Festival Internacional de Cinema de Cartagena, -Ficci-, sendo a primeira vez que foi transmitido no país. Lá foi muito bem recebido pela crítica, assim como outros títulos como 'El Beat' (que destaca a vida e os feitos de Benkos Biohó) e 'O silêncio das sementes' (feito em La Guajira).

Amparo, o filme que deu um passo forte na Semana da Crítica em Cannes

Pode interessar a você: Vídeo: celebridades compartilham o convite de Andrea Valdiri e Felipe Saruma para o casamento nas redes sociais

Este filme, o primeiro dirigido por Simón Mesa Soto, foi um dos filmes de destaque nos filmes de estreia internacional; mesmo, o cineasta Paisa indicou em junho do ano passado que a participação de seu trabalho foi uma recompensa após cinco anos de trabalho nele. “Foi um processo extenso, de grande felicidade, mas também de trabalho duro, erros e sacrifícios que estão construindo você como cineasta e como ser humano”, disse. Naquela Semana da Crítica, vale lembrar, Sandra Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz.

Vale ressaltar que o elenco de 'Amparo' é formado por Diego Alejandro Tobón (Elias), Luciana Gallego (Karen), John Jairo Montoya (Victor) e Adriana Vergara (Lucia), que também recriam a luta da mãe que vai a todas as oportunidades possíveis para recuperar seu filho vivo.

É por isso que ele entra em contato com um homem no mercado negro que pode 'fornecer' a ele um caderno militar para o jovem. Tudo isso acontece ao longo de um dia, tempo que Amparo tem contra ele para evitar que Elias seja levado para uma 'zona vermelha'. Lá, a mãe mostra - assim como o espectador - vários problemas que cercam o Exército, como corrupção e interesses ocultos que são gerenciados em torno do recrutamento de adolescentes.

Finalmente, 'Amparo', além de sua participação em Ficci, Cannes e San Sebastián, foi premiado internacionalmente, como o Prix Fondation Louis Roederer da Révélation de la Semaine de la Critique do festival francês; o Prêmio Internacional do Júri da Crítica no Festival de Cinema de Lima; o Melhor Prêmio de Atriz na Competição Ibero-Americana do Festival Internacional de Cinema de Punta del Este e o Hugo de Prata do Concurso de Novos Diretores do Festival Internacional de Cinema de Chicago.

CONTINUE LENDO: