Janet Barboza se solidarizou com fazendeiros mas usuária do Twitter acabou censurando seu salário no America Today

A apresentadora do America Hoy, Janet Barboza, usou suas redes sociais para expressar seus sentimentos pela situação que os agricultores enfrentam no país, mas decidiu confrontá-la por causa do salário que recebe na televisão. Para o internauta, a entrada de figuras da TV não se encaixa na realidade dos cidadãos comuns.

“Nosso país está em crise não agora, para sempre! Como é possível que os agricultores recebam míseros centavos por sua produção! HOJE tem gente que come um dia e não o outro. O executivo e o congresso em um confronto sem fim, nenhum deles se importa com o país”, escreveu o anfitrião.

Imediatamente, um detrator respondeu: “Senhora, você explica: na mesma linha: como é possível ganhar tanto dinheiro na TV com programas tão básicos contribuindo para o país quando as pessoas que trabalham na terra recebem sóis miseráveis? Sinceramente à sua resposta.”

O motorista respondeu : “Parece mais ressentimento”, sem dar mais explicações. Mas isso não parou por aí, já que outro usuário pediu para ele denunciar antes de fazer qualquer comentário. “O problema gerencia recursos públicos, orçamento público, toma decisões executivas. O que você traz para o Congresso? Saiba mais. A questão dos preços das políticas públicas do executivo, do Palácio do Governo”, escreveu o internauta, que teve a resposta rápida da líder de torcida.

“Por que você considera que está informado e eu não estou?” ”, disse ele.

Deve-se notar que o America Today não foi transmitido nesta terça-feira, 5 de abril. A América Hoy optou por dar prioridade às transmissões de notícias para melhor informar os cidadãos sobre os eventos nacionais. No caso do En Boca de Todos, o programa não saiu por dois dias consecutivos.

Janet Barboza se enfrenta a ususario. (Foto: Twitter)

MANIFESTANTE GARANTE HOJE À AMÉRICA QUE OS AUMENTOS DE PREÇOS NÃO A AFETAM

Em 4 de abril, América Hoy fez uma ligação ao vivo com os manifestantes que cumpriram com as operadoras. Muito ofuscado, um deles deu declarações ao repórter do programa, onde não só exigiu o presidente Pedro Castillo pelo aumento de preços, mas também indicou que tanto o jornalista quanto os motoristas não os afetam porque são muito bem pago.

“Nós, que lutamos todos os dias, somos afetados pelo combustível, a cesta de primeira necessidade”, disse um homem ao programa de TV América com bastante indignação.

No entanto, sua denúncia não parou por aí, pois ele também se referia ao salário do jornalista que o entrevistou e dos motoristas da America Hoy. Em uma voz muito alta e visivelmente ofuscada , ele disse: “Claro, isso não afeta você porque você é bem pago, nós que lutamos todos os dias, isso nos afeta combustível, a cesta de primeira necessidade. Isso não afeta você”, surpreendendo o homem da imprensa que estava cobrindo os detalhes em Santa Clara, na Rodovia Central.

O jornalista não ficou calado e respondeu que o que ele disse estava incorreto. “Também não é suficiente para mim, senhor, não afeta apenas você”, disse o repórter, mas Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna e Giselo optaram por ficar quietas .

Comunicado de América Hoy. (Foto: Instagram)

CONTINUE LENDO: