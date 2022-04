“É vergonhoso que o acesso ao direito à saúde exija ação judicial”: Ouvidoria

A Ouvidoria enviou uma forte mensagem aos atores do sistema de saúde colombiano por causa da precariedade do serviço prestado no país. A entidade disse que não é admissível que os cidadãos tomem medidas legais para acessar seus direitos.

A entidade indicou que esse apelo à atenção é feito no âmbito do lançamento das brigadas abrangentes para a promoção e prevenção dos direitos à saúde e à seguridade social em 2022. Neste primeiro ciclo, a Ouvidoria está abordando reclamações de usuários em Caquetá, Huila e Putumayo.

O Gabinete do Provedor de Justiça garantiu que no ano passado vários desses dias foram antecipados em diferentes regiões do país e graças a eles foi possível resolver 90% das queixas dos cidadãos. No entanto, ele destacou que o ideal é que os cidadãos não tenham que recorrer a ações de tutela, nem à intervenção direta da Ouvidoria para garantir o direito fundamental à saúde.

Foi detalhado que os principais comportamentos vulneráveis são negação ou falta de oportunidade em procedimentos, cirurgias, exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, que respondem por 29% dos casos. A lista inclui a falta de oportunidade nas consultas com especialistas (24%), e a negação, falta de oportunidade ou entrega parcial de medicamentos incluídos no plano básico de saúde (20%).

Neste contexto, o Provedor de Justiça solicitou às autoridades territoriais que exercessem as funções e os poderes que lhes foram conferidos por lei para o cumprimento adequado exigido do IPS e do EPS. Ele também reiterou a importância de projetar e integrar todos os planos do governo municipal com o plano de saúde departamental.

O defensor abordou diretamente as Entidades Administradoras do Plano de Benefícios de Saúde e as lembrou de três de suas responsabilidades:

1) Garantir uma rede de provedores de saúde adequada e georreferenciada, de acordo com o endereço de seus membros

2) Adotar medidas conducentes para evitar a interrupção do tratamento e reabilitação dos pacientes

3) Realizar auditorias de qualidade e conformidade na sua rede de prestadores de serviços de saúde, entre outros.

Enquanto esses problemas estão sendo resolvidos, o Gabinete do Provedor de Justiça garantiu que continuará a treinar e treinar pessoas em mecanismos de proteção dos direitos humanos, com ênfase na saúde e segurança social. Além disso, realizarão reuniões de diálogo em colaboração harmoniosa com os representantes, juízes, secretários de saúde e a direção sindical dos professores para coordenar ações de proteção de direitos.

Deve-se notar que somente entre janeiro e maio deste ano 30.164 cidadãos entraram com tutela contra EPS, enquanto em 2020 81.899 desses recursos foram registrados, de acordo com Change.org, que coletou dados da Ouvidoria, o Constitucional Tribunal e Superintendência Nacional de Saúde.

Além do recurso aos recursos de tutela, os cidadãos começaram a exigir respeito pelo direito à saúde por meio de plataformas digitais como a Change.org, nas quais, entre 2020 e 2021, foram criadas 879 petições exigindo que a SuperSalud e a EPS autorizassem tratamento, entrega, uso de medicamentos e realização de cirurgias.

Das 879 iniciativas, que foram apoiadas, assinadas e compartilhadas por mais de 5'587.000 cidadãos, apenas 48 respostas receberam respostas diretas das autoridades, menos de 6%.

