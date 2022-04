Atlético Bucaramanga levou a casa invicta do Once Caldas e ficou entre os oito na Liga Betplay

Certa vez, Caldas recebeu o Atlético Bucaramanga em Palogrande de Manizales para a 14ª data da Dimayor Betplay League. Os liderados por Diego Corredor vieram de acertar um gol na hora com Envigado com o placar de Ayron Del Valle.

Por sua vez, Bucaramanga conquistou uma importante vitória em Alfonso López devido à menor diferença contra o Jaguares de Córdoba, graças ao artilheiro Dayro Moreno, que marcou o pênalti para 'Leopard'.

A última vez que ambas as equipes se encontraram em Manizales foi em 5 de setembro de 2021, quando empataram um gol com gols de Robert Mejia pelo 'Branco-Branco' enquanto Alvaro Melendez marcou pelo 'Búcaros'.

O campeão da Copa Libertadores de 2004 não vence o Atlético Bucaramanga em casa desde 10 de outubro de 2019, quando venceu por 3 a 0 com pontuações de Mender Garcia, Johan Carbonero e Marcelino Carreazo.

Pode interessar a você: Esta é a equipe técnica com a qual Alexandre Guimarães trabalharia na América

A última vez que o Atlético Bucaramanga derrotou o Once Caldas em Palogrande foi em 2017, quando venceu por 2-0 com gols de Franco Arizala e Harlin Suarez.

A iniciativa, como esperado, foi tomada por Once Caldas, que não conseguiu permear o bloqueio defensivo de Bucaramanga que queria resgatar um ponto de Manizales. A primeira aproximação do local veio através de Juan David Pérez, que desenhou uma mão direita que passou perto do gol de Chaverra.

Com o passar dos minutos, a equipe Manizalita teve várias abordagens pela distância média, mas não conseguiu abrir o placar. A escolha mais clara foi feita por Robert Mejía, que bateu no poste esquerdo, abafando o grito de gol dos assistentes.

Por volta do segundo tempo, Once saiu com o mesmo roteiro, mas um Bucaramanga bem equilibrado continha os ataques da equipe do Corredor. Aos 52 anos do jogo, Juan David Pérez voltou a chutar pela direita, mas Juan Camilo Chaverra desviou o perigo de seu gol.

Aos 55 anos, Bucaramanga teve um tremendo susto após um cruzamento de Danovi Quiñones do setor esquerdo que escapou das mãos de Chaverra, mas Caros Henao teve o cuidado de limpar a bola.

Bucaramanga daria o primeiro sino da partida em 63 minutos após uma aproximação de Juan Marcelín, que havia entrado em campo e chutado para a esquerda, mas a bola passou muito perto do poste de Gerardo Ortiz, que já foi derrotado.

Nove minutos depois, o baldado de água fria chegaria após um passe filtrado do próprio Juan Marcelín para deixar Yeison Moreno de mãos dadas com o goleiro, que definiu Yeison Moreno na direita para superar a resistência.

Uma vez Caldas se virou para o ataque em busca de um empate e chegou perto através de um pontapé de canto que levou Jorge Cardona de cabeça, mas Chaverra encontrou o futebol evitando a queda de seu pórtico.

Finalmente, no momento da adição, Ayron del Valle ajudou Diego El loco Valdés, que marcou a bola com a perna direita, mas a horizontal privou Once Caldas do empate, que acrescentou sua primeira derrota na liga como casa.

Com esta vitória, a equipe de Armando Piripi Osma conseguiu chegar a oito com 21 pontos, enquanto Once Caldas caiu para sétimo com o mesmo jogador forte e está nove atrás do líder que é o Atlético Nacional.

O próximo jogo de uma vez será em Montería contra o Jaguares de Córdoba, enquanto o Bucaramanga receberá o Cortuluá em seu próprio estádio.

CONTINUE LENDO: