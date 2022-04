Atlas renovou o contrato de Camilo Vargas, o “super-herói” colombiano do arco vermelho e preto

Tendo sido um jogador indispensável no plantel do técnico argentino Diego Cocca durante a temporada 2021 da Liga MX, o Atlas de Guadalajara anunciou oficialmente a renovação do contrato do goleiro colombiano Camilo Vargas, que recentemente foi coroado campeão da primeira divisão do futebol mexicano após 70 anos de seca.

O goleiro de Bogotá, que emergiu das divisões inferiores do Independiente Santa Fe em 2007, chegou ao Atlas em julho de 2019 e sua última renovação foi em outubro de 2020 em um contrato assinado até junho de 2024.

No entanto, aos 33 anos, o também goleiro da seleção colombiana recebeu notícias calorosas da equipe rojinegro na noite de segunda-feira, 4 de abril, quando sua extensão de contrato foi anunciada por mais dois anos, ou seja, até junho de 2026.

Com uma figura de super-herói, os Zorros elogiaram o trabalho de Vargas Gil, cujo único título internacional é o conquistado no ano passado no torneio de abertura de 2021 contra o clube León. Este foi o anúncio do La Furia em suas redes sociais:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

O clube mexicano reconhece que o goleiro de Bogotá é um ídolo para os torcedores depois de salvar repetidamente sua equipe em fases decisivas. Precisamente por esse motivo, o conselho de administração quis homenageá-lo com um vídeo que compila suas melhores performances, bem como os testemunhos durante e após o segundo título da liga Atlas em sua história. Foi assim que o ex-goleiro do Argentinos Juniors, Atlético Nacional e Deportivo Cali foi exaltado:

Não há dúvida de que, na memória dos torcedores e da gestão da Atlas, houve uma lembrança agradável de suas brilhantes defesas e a celebração de um campeonato da liga no México diante de seu povo. Com a ajuda de seu compatriota, Julián Quiñones, Atlas espera ter um desempenho semelhante ao da temporada passada, na qual ele se classificou para a pós-temporada e superou Monterrey, Pumas UNAM e León com superioridade, depois de ficar em segundo lugar no all-for-all com 29 pontos.

Foi assim que a equipe de Guadalajara decidiu sobre a permanência de Camilo por pelo menos mais quatro anos:

Vargas se estabeleceu como um dos melhores goleiros da Liga MX nas últimas temporadas, tendo sido premiado como o MVP do Torneio Apertura 2021, além de conquistar o segundo título de sua história da equipe Rojinegro em 12 de dezembro na quadra do Estádio Jalisco.

Camilo Vargas é um elemento-chave no esquema de Diego Cocca, pois ele soma quatro compromissos sem receber um gol. O goleiro colombiano acumula 34 partidas mantendo seu gol sem gols, além de ser um fator no título da Liga MX conquistado no Apertura 2021.

Junto com Monterrey, Atlas é a equipe que sofreu o menor número de gols no Torneio Liga MX Clausura de 2022, com apenas nove gols contra.

Los Zorros ocupam o quinto lugar no atual campeonato com 19 pontos obtidos em 12 jogos disputados até agora, além de registrar um recorde de 13 gols convertidos em cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Seu próximo desafio será em casa contra o Necaxa na quinta-feira, 7 de abril, às 21h, horário colombiano, para a 13ª data da liga local.

