AMLO se reuniu com industriais: eles falaram sobre simplificação fiscal e escassez de água em Monterrey

Através de um tweet, o atual presidente Andrés Manuel López Obrador confirmou o almoço que ofereceu no Palácio Nacional com o grupo de 20 empresários com quem falou sobre a crise do abastecimento de água na área de Monterrey: “Tivemos um almoço de trabalho com os membros da Câmara da Indústria da Transformação. Eu estava acompanhado pela secretária de Economia, Tatiana Clouthier Carrillo; o secretário do Tesouro, Rogelio Ramírez de la O e Alfonso Romo”, disse.

Ele também mencionou que já existem resultados na simplificação fiscal para as microempresas e afirmou que elas continuarão a progredir em outros campos “, além disso, lidamos com a questão da insegurança e escassez de água na área metropolitana de Monterrey. Havia respeito e desejo de continuar trabalhando para o bem de todos”, disse.

