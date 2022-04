O sistema imunológico fica mais pobre à medida que as pessoas envelhecem

Com o envelhecimento, o sistema imunológico funciona pior. Torna-se mais suscetível a infecções e as vacinas não funcionam mais com a mesma eficácia. As pessoas à medida que envelhecem exibem um declínio geral na função imunológica adaptativa, com implicações importantes para a saúde e a expectativa de vida.

Estudos anteriores encontraram uma perda generalizada da diversidade do repertório imune no sangue periférico humano durante o envelhecimento; no entanto, pouco se sabe sobre o envelhecimento do repertório em outros compartimentos imunológicos ou em outras espécies que não os humanos.

A eficácia do sistema imunológico é baseada em sua capacidade de gerar uma enorme variedade de diferentes sequências de anticorpos, com uma gama correspondentemente ampla de especificidades antigênicas, e de ajustar progressivamente a composição dessa população de anticorpos em resposta à exposição ao antígeno. Em humanos, o sequenciamento do repertório de anticorpos revelou uma série de mudanças importantes relacionadas à idade, incluindo um número reduzido de clones e sequências únicas, aumento da mutação de referência, expansões clonais mais frequentes e maiores, seleção de células B alterada, e uma mudança na memória. compartimento. Enquanto a diversidade do repertório dentro dos indivíduos diminui com a idade, a variabilidade entre os indivíduos aumenta, e os repertórios de indivíduos mais velhos diferem mais uns dos outros do que os de indivíduos jovens.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

Uma equipe de pesquisa liderada por Darío Riccardo Valenzano, do Instituto Max Planck de Biologia para o Envelhecimento em Colônia, Alemanha, trabalhou em torno desse problema, investigou se os killifish de vida curta sofrem de envelhecimento do sistema imunológico. De fato, eles descobriram que, aos quatro meses de idade, eles têm anticorpos circulantes menos diversos em comparação com peixes mais jovens, o que pode contribuir para uma diminuição geral da função imunológica. Suas descobertas são publicadas na revista especializada eLife Sciences Publication.

O sistema imunológico deve responder constantemente a novos ataques de patógenos e lembrá-los de serem protegidos durante a próxima infecção. Para esse fim, as células B constroem um repositório de informações e produzem uma variedade de anticorpos que podem reconhecer diretamente os patógenos. “Queríamos saber sobre o repertório de anticorpos na velhice”, explica Valenzano, que liderou a pesquisa. É difícil estudar o sistema imunológico de um ser humano ao longo de suas vidas porque ele vive muito tempo. Além disso, os anticorpos só podem ser estudados no sangue periférico, uma vez que é problemático obter amostras de outros tecidos. É por isso que usamos os killis. São peixes que têm uma vida muito curta e podemos obter amostras de diferentes tecidos”. Killis são os vertebrados de vida mais curta que podem ser mantidos em um laboratório. Vivem apenas três a quatro meses, envelhecem em pouco tempo e se tornaram foco de pesquisas sobre envelhecimento nos últimos anos por causa dessas características.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto

Os cientistas realizaram os primeiros experimentos no sequenciamento do repertório imunológico nesta espécie, demonstrando que os killis adultos expressam repertórios em cadeia e individualizaram que experimentam rápida perda de diversidade com a idade. “Ao sequenciar os repertórios de amostras intestinais isoladas, descobrimos ainda que o repertório de anticorpos intestinais dos killites exibe uma perda de diversidade dependente da idade muito mais dramática do que o corpo como um todo, possivelmente devido a uma prevalência muito maior de clones expandidos no intestino, e que essa perda de diversidade está associada a mudanças na expressão gênica que indicam uma atividade reduzida das células B”, disse o especialista.

Os pesquisadores conseguiram caracterizar com grande precisão todos os anticorpos que os killites produzem. Eles descobriram que os mais velhos têm diferentes tipos de anticorpos no sangue do que os peixes mais jovens. Eles também tinham uma menor diversidade de anticorpos em todo o corpo. “Se tivermos menos anticorpos diferentes à medida que envelhecemos, isso pode levar a uma capacidade reduzida de responder a infecções. Agora queremos investigar mais por que as células B perdem sua capacidade de produzir vários anticorpos e se é possível rejuvenescer e, assim, recuperar essa capacidade”, conclui Valenzano.

CONTINUE LENDO