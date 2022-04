O que descobriu a primeira pesquisa realizada em voluntários propositalmente infectados com COVID-19

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

Pesquisas consideradas por alguns setores científicos como controversas, uma vez que humanos foram deliberadamente infectados para realizá-la, produziram resultados surpreendentes em relação à forma como ocorre a disseminação da COVID-19. Os detalhes do estudo foram publicados nesta quinta-feira, 31 de março, na revista Nature Medicine.

Entre os resultados mais destacados, eles indicaram que apenas uma queda mínima sobre o tamanho de uma célula sanguínea humana carregada de vírus é necessária para infectar uma pessoa com COVID-19.

Embora essas sejam descobertas valiosas, a inoculação intencional de um patógeno em um ser humano para determinar seu efeito no corpo não é aceita por toda a comunidade científica, embora os controles para redução de danos sejam exaustivos, particularmente se for um vírus quase desconhecido, uma vez que fez seu surgimento há pouco mais de dois anos.

“Realmente, não há outro tipo de estudo em que você possa fazer isso, porque geralmente os pacientes só chamam sua atenção se tiverem desenvolvido sintomas, então eles perdem todos os dias anteriores quando a infecção está se formando”, disse o principal autor do estudo, Dr. Christopher Chiu, médico de doenças infecciosas e imunologista no Imperial College London.

De acordo com os detalhes do estudo, iniciado em março de 2021, foram recrutados 36 voluntários entre 18 e 30 anos de idade, nenhum dos quais apresentava condição de risco para infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o que era uma condição para que eles fizessem parte da análise. Dessa forma, nenhum dos voluntários estava acima do peso, tinha problemas renais, hepáticos, cardíacos, pulmonares ou sanguíneos. Eles também formaram um extenso formulário de consentimento informado para poder participar.

A fim de reduzir ao máximo os riscos possíveis de agravamento da condição COVID-19, os primeiros 10 participantes infectados foram medicados com o remdesivir antiviral, que previne uma doença grave. Os cientistas também tinham anticorpos monoclonais a serem administrados se algum dos casos piorasse. Eventualmente, o remdesivir foi desnecessário e os pesquisadores nunca tiveram que administrar anticorpos a ninguém.

A forma de contágio era inserir no nariz dos voluntários um tubo longo e fino com uma pequena gota de líquido contendo a cepa originalmente detectada do vírus. Desde então, eles foram monitorados clinicamente 24 horas por dia e permaneceram por duas semanas em quartos do Royal Free Hospital, em Londres, que tinham fluxo de ar especial para evitar que o vírus escapasse.

Dos 36 participantes, apenas metade, 18 deles, estavam infectados, dois dos quais nunca desenvolveram sintomas . Entre aqueles que ficaram doentes, suas doenças eram leves. Eles tinham nariz entupido, congestão, espirros e dor de garganta.

A maioria dos participantes do estudo que contraíram COVID-19, 83%, perdeu o olfato, pelo menos até certo ponto. Nove não conseguia cheirar nada.

A perda do olfato melhorou para a maioria das pessoas, mas 6 meses após o término do estudo, uma pessoa continuou a ter seu olfato alterado, embora estivesse melhorando. Os cientistas acharam essa situação preocupante porque um estudo recente mostrou que a alteração do olfato está relacionada a alterações cerebrais.

Chiu disse que os pesquisadores submeteram os participantes a testes cognitivos para verificar sua memória de curto prazo e tempo de reação. Eles ainda estão analisando esses dados, mas ele acredita que esses testes “serão realmente informativos”.

Nenhum dos voluntários do estudo desenvolveu envolvimento pulmonar em suas infecções. O pesquisador principal considerou que isso ocorre porque eles eram jovens e saudáveis e foram inoculados com pequenas quantidades de vírus. Além da perda do olfato, nenhum outro sintoma persistiu.

Com essa pesquisa, os cientistas chegaram a pelo menos oito conclusões sobre o vírus SARS-CoV-2 e sua forma de agir no organismo.

1- Pequenas quantidades de vírus, em torno de 10 mícrons — a quantidade em uma única gota que alguém espirra ou tosse — pode deixar alguém doente.

2- A COVID-19 tem um período de incubação muito curto . Demora cerca de dois dias após a infecção para uma pessoa começar a eliminar o vírus.

3- Os especialistas conseguiram verificar algo que os epidemiologistas já haviam descoberto e que as pessoas eliminam grandes quantidades de vírus antes de apresentar sintomas.

4- Em média, voluntários jovens e saudáveis do estudo excretaram o vírus por seis dias e meio , mas alguns excretaram o vírus por 12 dias.

5- Pessoas infectadas podem eliminar altos níveis de vírus sem nenhum sintoma.

6- Aproximadamente 40 horas após a introdução do vírus, ele pode ser detectado na parte posterior da garganta.

7- Demorou cerca de 58 horas para o vírus aparecer nos esfregaços nasais, onde acabou crescendo para níveis muito mais altos.

8- Testes de fluxo lateral, testes rápidos em casa, funcionam muito bem para detectar quando uma pessoa é contagiosa. O estudo descobriu que esses tipos de testes poderiam diagnosticar a infecção antes que 70% a 80% do vírus viável fosse gerado.

A análise realizada confirma muitas das hipóteses expressas pelos epidemiologistas e demonstra, entre outras coisas, a importância de usar máscara quando uma pessoa está infectada porque isso protege quem está por perto.

Chiu disse que vai repetir esse tipo de estudo, após o sucesso alcançado, mas desta vez em pessoas vacinadas infectadas com a variante Delta para estudar sua resposta imune. O cientista disse que sua equipe também planeja continuar estudando pessoas que não adoeceram.

“Isso é o que é realmente interessante”, disse. Aproximadamente metade dos participantes do estudo nunca adoeceu e nunca desenvolveu anticorpos, apesar de receber exatamente a mesma dose do vírus.

Todos foram examinados quanto a anticorpos para o vírus intimamente relacionado, como o vírus SARS original. Portanto, não foi a proteção cruzada que os manteve seguros, foi outra coisa.

“Há muitas outras coisas que ajudam a nos proteger”, disse Chiu. “Existem barreiras no nariz. Existem diferentes tipos de proteínas e coisas que são sistemas de proteção primordiais muito antigos , e é provável que tenham contribuído para que não sejam infectados, e estamos realmente interessados em tentar entender o que são”.

Compreender quais outros fatores podem estar em jogo pode nos ajudar a fornecer proteção mais ampla às pessoas no caso de uma futura pandemia.

Dra. Kathryn Edwards, especialista em doenças infecciosas pediátricas da Universidade Vanderbilt que escreveu um editorial publicado em conjunto com o estudo. A pesquisa, disse ele, fornece informações importantes sobre infecção e contágio com o vírus SARS-CoV-2.

Amostras de sangue e tecido coletadas para o estudo continuarão sendo analisadas nos próximos anos, disse ele. “Acho que estão todos no freezer, por assim dizer, e estão sendo recheados. Então eu acho que isso deve ser muito poderoso.”

No final, ela acredita que o estudo dissipou muitos dos temores sobre estudos de desafios humanos e abriu caminho para outros.

“Não faremos estudos de desafio em bebês, e não faremos isso em crianças de 75 anos com doença pulmonar crônica”, disse. Mas em pessoas jovens e saudáveis, “acho que são estudos que serão úteis”, considerou o especialista.

